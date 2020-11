ابداع روش عملی آلپ ریفت جهت تخمین پتانسیل فرونشست زمین توسط محققان دانشگاه تبریز

ایسنا/آذربایجان شرقی محققان دانشگاه تبریز، روش عملی آلپ ریفت (ALPRIFT Framework) جهت تخمین پتانسیل فرونشست زمین را ابداع کردند.

دکتر عطااله ندیری، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پدیده فرونشست زمین و مشکلات ناشی از آن در سطح کشور و استان آذربایجان شرقی، گفت: یکی از مشکلات حاد استفاده بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی وقوع پدیده فرونشست زمین است که این مسئله در برخی استان‌ها از قبیل تهران مشکلات زیادی بوجود آورده است و عدم مدیریت آن تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

وی افزود: مطالعات گروه علوم زمین و گروه سنجش از دور (GIS ) دانشگاه تبریز و پژوهشگران حوزههای مرتبط نشان از ظهور این پدیده زیست محیطی در در دشت‌های شبستر، مرند، تسوج، و حتی تبریز دارد و برای جلوگیری از پیشروی این پدیده بایستی از اکنون برنامه ریزی لازم جهت جلوگیری از بروز پدیده فرونشست زمین انجام شود.

وی ادامه داد: دانشگاه به عنوان مرجع علمی مطمئن می‌تواند نقش اساسی در ارائه برنامه مدیریتی برای جلوگیری از بروز این پدیده و مشکلات بعدی آن باشد و نیازمند ورود مدیران استانی در اسرع وقت به موضوع و بررسی راهکارها جهت حل مشکل است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به برخی از مشخصات علمی و فنی روش ابداعی، افزود: چهارچوب عملی ارائه شده با ترکیب تمام عوامل زمین شناسی مهندسی، هیدروژئولوژیکی و هیدرومورفولوژیکی توانسته است مناطقی را که دارای پتانسیل بالای فرونشست در آینده دارند، قبل از وقوع فرونشست پیش بینی کند تا بتوان قبل از وقوع این پدیده با مدیریت صحیح از آن جلوگیری کرد، به این معنا که تمام روش‌های قبلی در خصوص فرونشست زمین شامل پردازش تصاویر ماهواره‌ای و یا استقرار GPS‌های دقیق تنها توانایی گزارش مقدار فرونشست اتفاق افتاده را داشته و در پژوهش های اخیر پیش بینی روند فرونشست نیز توسط مدلسازی انجام شده است.

وی گفت: این در حالی است که این پژوهشها توان ارائه تخمینی از مناطقی که در آینده فرونشست در آنها محتمل است ندارد، بنابراین امکان پیشگیری از وقوع این فاجعه زیست فرونشست را ندارند.

وی با اشاره به مقالات واستنادات علمی مرتبط با این روش، افزود: این چهاچوب عملی برای اولین بار در دشت شبستر در سال 2018 ارزیابی شد و با چاپ مقاله ای با عنوان ”Introducing a new framework for mapping subsidence vulnerability indices (SVIs): ALPRIFT” در مجلهScience of The Total Environment با ضریب تأثیر 5/6 این چهارچوب عملی ارائه شد و پس از آن این روش در دشت اردبیل و مرند نیز استفاده شد و نتایج ارزشمندی در پی داشت که به ترتیب در مجلات Bulletin of Engineering Geology and the Environment (با ضریب تأثیر 3) و Environmental Impact Assessment Review (با ضریب تأثیر 13/4) به چاپ رسیده‌ است.

ندیری گفت: این روش برای دشتهای جنوب تهران و سلماس نیز استفاده شده است و در حال داوری در مجلات معتبر با ضریب تأثیر 6/5 است، همچنین در حال همکاری برای استفاده از این چهارچوب عملی برای تخمین پتانسیل فرونشست در دشتهایی در دیگر کشور هستیم که نشان از توانمندی چهارچوب عملی ALPRIFT دارد وشایسته است که از همکاران و تیم تحقیقاتی که روی این پژوهشها فعالیتهای شبانه روزی داشته اند تشکر و قدردانی داشته باشم، چرا که اینگونه پژوهشها حاصل کار تیمی است و بنده تنها به عنوان نماینده این تیم تحقیقاتی هستم.

وی با اشاره به پتانسیل بالای علمی محققین دانشگاه تبریز در زمینه فرونشست زمین، افزود: بر اساس توانمندی پژوهشگران دانشگاه تبریز امکان پیش بینی فرونشست زمین در مناطقی که هنوز فرونشست پدیدنیامده، وجود دارد، بر اساس روش ابداعی محققین دانشگاه تبریز ارائه شده است، این امکان وجود دارد که با استفاده از نرم افزارها و تکنیکهای خاص ابداعی زمین‌هاییرا که درآینده با مشکل فرونشست مواجه خواهند شد با ضریب اطمینان بالا مشخص نمائیم. بنابراین ما آمادگی داریم با استفاده از این توانمندی علمی و دانشگاهی مواردی را که در آینده در استان امکان فرونشست دارند را پیش بینی نمائیم تا مسئولین راهکارهای جلوگیری از بروز پدیده را بعمل آورند.

