"ایشانا کومار"(Ishana Kumar) دانش آموز ۱۲ ساله آمریکایی جایزه ۲۵ هزار دلاری "بنیاد ساموئلی" را برای کار بر روی پروژه خطای دید درباره نحوه درک مغز از رنگ‌های خیالی که می‌تواند به درک بیماری‌های چشم کمک کند، برنده شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، پروژه‌های عادی درس علوم در مدارس شامل آتشفشان نوشابه، مدار گرافیت یا باتری سیب زمینی است اما یک کودک ۱۲ ساله از نیویورک یک پروژه‌ای منحصر به فرد انجام داد و در آن درباره خطای دید برای درک روند شناختی به مطالعه پرداخت.

"ایشانا کومار" از شهر چاپکوآ در نیویورک پروژه خود به نام "رنگ در چشم بیننده است"(Color Is in the Eye of the Beholder) را که در آن به نقش "خستگی شبکیه در رنگ‌های خیالی فچنر" بود را برای "مسابقه مسترز انجمن علوم سال ۲۰۲۰"(ریاضیات ، علوم کاربردی ، فناوری و مهندسی) ارسال کرد. کومار به دلیل انجام این تحقیق و همچنین مهارت‌های رهبری، همکاری و تفکر انتقادی، جایزه ۲۵ هزار دلاری بنیاد ساموئلی را از آن خود کرد.

وی در این پروژه به بررسی این موضوع پرداخت که آیا خستگی شبکیه درک ما از "رنگ‌های خیالی"(imaginary colors) را تغییر می‌دهد یا خیر. رنگ‌های خیالی، خطا/توهم رنگی است که معمولاً از یک دیسک سیاه و سفید چرخان که "دیسک بنهام" نام دارد دیده می‌شود.

کومار پس از شنیدن این خبر گفت: هنگامی که آنها نام من را صدا زدند برایم اتفاقی باورنکردنی بود. من واقعاً از تمام افرادی که به من کمک کرده‌اند تا به جایی که هستم برسم، سپاسگزارم.

مسابقه امسال اولین مسابقه‌ای بود که به منظور حفظ ایمنی نامزدهای نهایی و خانواده‌های آنها طی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ به صورت مجازی برگزار شد. در مجموع سه هزار و ۴۷۶ پروژه از ۴۲ ایالت آمریکا ارسال شد و ۳۰ دانش آموز به دور نهایی راه یافتند که در نهایت شانس با کومار یار بود و این دختر ۱۲ ساله موفق به دریافت جایزه شد. با این حال در مجموع کارشناسان مبلغی حدود بیش از ۱۰۰ هزار دلار را نیز بین تمامی راه یافتگان به دور نهایی تقسیم کردند.

کومار در گفتگو با مجله "وستچستر" گفت: من همیشه به این موضوع علاقه‌مند بوده‌ام که چگونه مغز پیچیده ما را می‌توان با توهم فریب داد. برای من جالب است که با توهمات و با انجام کاری همانند چرخاندن الگوهای سیاه و سفید، می‌توان مغز پیچیده‌مان را فریب داد. این واقعیت که ما می‌دانیم چیزی واقعی نیست اما باز هم آن را درک می‌کنیم، واقعاً جذاب است.

کومار برای انجام تحقیقات خود از افراد مختلف خواست تا به دیسک بنهام نگاه کنند و سپس به یک نور قرمز ، آبی یا سبز خیره شوند.در مرحله بعد، شرکت کنندگان مجددا به دیسک بنهام خیره شدند و او تعیین کرد که آیا رنگ‌های خیالی در نتیجه خستگی شبکیه تغییر کرده است یا خیر؛ چرا که این پدیده‌ وقتی کسی برای مدتی به یک منطقه رنگی و روشن خیره می‌شود، رخ می‌دهد.

تحقیقات کومار می‌تواند به درک بهتری از بیماری چشم، مسیرهای عصبی و همچنین پردازش رنگ و پردازش شناختی منجر شود.

وی افزود: پروژه من در مورد تغییر درک رنگ‌های خیالی است. رنگ‌های خیالی توهمی از رنگ‌ها است که معمولاً از دیسک سیاه و سفید در حال چرخش دیده می‌شود.

کومار قصد داشت دریابد تا ببیند آیا می‌تواند این رنگ‌ها را با استفاده از خستگی شبکیه که وقتی فرد برای مدت طولانی به یک شی خیره می‌شود ، تغییر دهد یا خیر.

