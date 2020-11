یک مطالعه در انگلیس نشان داد، نگرشها به مذهب بیشتر از قومیت یا ملیت، سبب تلقی‌ها و بازخوردهای منفی بین جوامع می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، گزارش مربوط به یک مطالعه جدید نشان داده، مذهب "مرز نهایی" تعصب شخصی است و نگرش‌ها به مذهب بیشتر از قومیت یا ملیت، سبب دامن زدن به تلقی‌های منفی می‌شود.

مطالعه‌ای تحت عنوان " چطور کنار می‌آییم" (How We Get Along) که در مدت دو سال و از سوی انستیتوی وولف درباره مساله "تنوع" اجرا شد، به این نتیجه رسیده که اکثر مردم افراد متعلق به یک پیش زمینه قومی یا ملیتی متفاوت با خود را تحمل می‌کنند اما بسیاری از آنها نگرشهایی منفی به مذاهب دیگر دارند.

این مطالعه انجام شده روی ۱۱۷۰۰ بزرگسال در انگلیس و ولز تصریح داشت: مذهب برای بسیاری از مردم "خط قرمز" است و این به طور خاص در مورد مسلمانان مصداق دارد.

تقریبا سه چهارم پاسخگویان غیر سیاهپوست یا آسیایی گفتند با اینکه یک خویشاوند نزدیکشان با یک سیاهپوست یا یک شخص آسیایی ازدواج کند راحت هستند اما تنها ۴۳ درصد گفتند با اینکه یک خویشاوند نزدیک با یک مسلمان ازدواج کند، راحتند.

مسلمانان بیشترین بازخوردهای منفی را نسبت به دیگر گروه‌های مذهبی دریافت می‌کنند اما خودشان نیز به مراتب نگرش منفی زیادی به سایر مذاهب دارند.

محققان این مطالعه روی مساله ازدواج به عنوان یک راه تخمین تحمل و تعصب تمرکز کردند.

آنها دریافتند که دیدگاه مردم درباره ازدواج بین قومیتی و بین ملیتی تا حد زیادی مثبت است. با این حال لغت "مسلمان" احساس منفی بیشتری نسبت به لغت "پاکستانی" حتی با وجود اینکه اکثریت شهروندان پاکستانی تبار انگلیس مسلمان هستند، بر می‌انگیزد.

تعصب بر پایه مذهب در میان افراد بالای ۷۵ سال، کسانی که از کیفیتهای آموزشی کمتری برخوردارند و یا بدون این کیفیتها هستند، کسانی از تبار اقلیتهای قومی غیرآسیایی و باپتیستها قوی‌تر است.

به نظر می‌رسد که مردان بیشتر از زنان با این ایده که یک خویشاوند نزدیک با کسی از پیش زمینه قومی، ملیتی یا مذهبی متفاوت ازدواج کند، راحت هستند.

در میان هندوها، سیکها، یهودی‌ها، بودایی‌ها و افراد بدون مذهب، اکثریت در قبال این ایده که یک خویشاوند نزدیک با یک مسلمان ازدواج کند، احساس ناراحتی دارند. در میان مسیحیان، یک اقلیت چشمگیر وجود داشت.

اکثریت مسلمانان هم با این ایده که یک خویشاوند نزدیک با یک بودایی، هندو، یهودی یا سیک یا یک شخص بدون مذهب ازدواج کند ناراحت بوده‌اند. تقریبا چهار نفر از هر ۱۰ مسلمان نیز با اینکه یک خویشاوند نزدیک با یک مسیحی ازدواج کند، ناراحت بوده‌اند.

این مطالعه در عین حال دریافت که نگرشها در داخل جوامع مذهبی اقلیت دستخوش تغییرات نسلی چشمگیر شده است. به طور خاص، زنان مسلمان انگلیسی آزادی عمل بیشتری در قبال تصمیم گیری در مورد اینکه کی، چطور و با کی ازدواج کنند به خرج می‌دهند.

انتهای پیام