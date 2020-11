ایسنا/خوزستان استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به کاهش نوبت‌های ارائه خدمات مراقبت بارداری به زنان در شرایط پاندمی کرونا گفت: زنان باردار تمایل دارند به صورت حضوری مراقبت‌ها را دریافت کنند در صورتی که اگر اکنون بسیاری از این مراقبت‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، برای مراقبت از آن‌ها است.

دکتر سیمین منتظری با اشاره به اهمیت خودمراقبتی مادران باردار در پاندمی کووید - ۱۹ اظهار کرد: خوددرمانی، تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و بدون آگاهی کافی است مثلا مصرف خودسرانه دارو گاهی اوقات عواقب خطرناکی دارد و می‌تواند منجر به نتایج جبران‌ناپذیری شود اما خودمراقبتی، عمل در حیطه آموخته‌ها و تشخیص زودرس و به موقع برای مراجعه به مراکز درمانی است .

به گزارش ایسنا، وی افزود: شاید یک فرد مبتلا به دیابت در طول سال تنها سه ساعت با پزشک خود یا ارائه‌دهنده خدمت در ارتباط باشد اما برای مراقبت از خود حدود ۹ هزار ساعت در طول سال زمان اختصاص می‌دهد. در بسیاری از مطالعات گزارش شده است که حدود ۸۵ درصد از مراقبت‌هایی که منجر به حفظ سلامت می‌شود با خودمراقبتی حاصل می‌شود.

منتظری بیان کرد: توجه به وزن، آشنایی با تغذیه سالم و استفاده از رژیم غذایی سالم، توجه به استرس و نقش آن در پاندمی و راه‌های کنترل آن و توجه به وضعیت خواب، برخی از مراحل انجام خودمراقبتی هستند.

وی گفت: بسیاری از افراد به دلیل مشغله‌ای که دارند، خودمراقبتی را فراموش می‌کنند و مشکلاتی در سلامتی آن‌ها ایجاد می‌شود در حالی که زمانی که برای تقویت انرژی، نشاط و شادابی گذاشته می‌شود موجب ارتقای سطح سلامت خواهد شد.

استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: در پاندمی کووید – ۱۹ زنان باردار جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند زیرا در دوره بارداری، حساسیت‌های بدنی یک زن بسیار متفاوت از سایر دوران است که زنان باردار را مستعد یک‌ سری بیماری‌ها می‌کند و باید مراقبت‌های ویژه‌ای دریافت کنند.

وی بیان کرد: قسمتی از این مراقبت‌های ویژه به وسیله ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی، مقداری به وسیله خودمراقبتی و بخشی از آن به وسیله مراقبت خانواده و همراهان انجام می‌شود.

منتظری در خصوص وضعیت ابتلای زنان بادار به کرونا، تصریح کرد: تاکنون میزان ابتلا و مرگ و میر زنان باردار نسبت به جمعیت عمومی تفاوت معناداری نداشته و بیشتر نبوده است اما به دلیل حساسیت زنان باردار و تغییرات در سیستم بدن، این افراد مستعد ابتلا به عفونت‌های ویروسی به ویژه عفونت‌های تنفسی هستند و شدت بیماری و دوره بالینی بیماری نیز در یک زن باردار نسبت به زنان دیگر بیشتر است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش مراقبت‌های پیشگیری از بیماری در زنان باردار، بیان کرد: اگر فرد نکات بهداشتی را با دقت بیشتر انجام دهد و خودمراقبتی کند، احتمال ابتلا به کرونا برای وی کم خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در پاندمی بیماری‌ها، مراقبت‌ها در طول بارداری کاهش می‌یابد و برخی اوقات زنان باردار برای دریافت خدمات دیر مراجعه می‌کنند و تشخیص را به تعویق می‌اندازد که این مساله عواقب مختلفی خواهد داشت. از طرف دیگر، زنان باردار تمایل دارند به صورت حضوری مراقبت‌ها را دریافت کنند در صورتی که اگر اکنون بسیاری از این مراقبت‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، برای مراقبت از آن‌ها است.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مطب‌های خصوصی، در فضای مجازی کانال‌هایی برای آموزش به مادران باردار ایجاد کرده‌اند و در مراکز بهداشتی نیز مراقبین سلامت از طریق تماس تلفنی، وضعیت مادران را پیگیری می‌کنند. مادران از طریق تماس با سامانه ۴۰۳۰ و وارد کردن کد ۹ می‌توانند مشاوره دریافت می‌کنند و دیگر نیازی نیست برای امور خود به صورت حضوری مراجعه کنند و در معرض خطر بیماری قرار بگیرند.

منتظری گفت: ارائه مراقبت بارداری به طور طبیعی در طول مدت بارداری هشت بار انجام می‌شود که در این دوران پاندمی، تعداد موارد را به چهار بارکاهش داده‌ایم تا مادران کمتر در معرض ویروس قرار بگیرند. در شرایطی که یک مادر باردار، علائم خطر و بیماری زمینه‌ای ندارد و وزن طبیعی دارد، می‌تواند در طول مدت بارداری چهار بار به مراکز بهداشتی مراجعه کند. البته این مراقبت‌ها گاهی برای انجام آزمایش و غربالگری، لازم و اساسی است و باید به موقع انجام شوند تا تشخیص به موقع و درمان لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه زنان باردار در صورت مشاهده علائم خطر باید برای دریافت خدمات به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند، تصریح کرد: علائم خطر شامل خون‌ریزی، لکه‌بینی، آبریزش، درد پهلو و کمر و سرِ دل، درد و تورم در اندام تحتانی که ممکن است به دلیل لخته شدن خون به دلیل عدم فعالیت یا وزن بالا یا فشار خون رخ دهد، سوزش ادرار، کاهش تحرک یا عدم احساس تحرک جنین است و در زمان پاندمی نیز سرفه، تب، تپش قلب، تورم در بدن و صورت، سوزش سرِ دل، استفراغ مداوم یا عفونت لثه و دندان علائم خطر هستند که باید به محض مشاهده این علائم سریع به مراکز درمانی مراجعه شود.

منتظری بیان کرد: یکی از جنبه‌های خودمراقبتی زنان باردار نگهداشتن وزن در محدوده طبیعی است وبه این منظور باید تعادل و تنظیم رژیم غذایی داشته باشند.

استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اهمیت نقش تغذیه در سلامت افراد به ویژه زنان باردار توصیه کرد: زنان باردار باید از مصرف غذا در اماکن غیرایمن و غیربهداشتی خودداری کنند، همچنین از مصرف غذاهای نیمه‌پخته اجتناب شود و مغزها و جوانه‌های حبوبات نیز در رژیم غذایی گنجانده شود.

وی با اشاره به ویتامین‌های لازم برای رژیم غذایی مادران باردار گفت: ویتامین‌های A، C و D ویتامین‌هایی هستند که در پاندمی کووید - ۱۹ اهمیت دارند،؛ در فصل پاییز و زمستان مرکبات سرشار از ویتامین C هستند و سبزیجات از جمله کاهو، کلم، شلغم، گل کلم، فلفل سبز و فلفل دلمه‌ای ویتامین C فراوانی دارند. هویج، کدو حلوایی و میوه‌ها و سبزیجات با برگ‌های تیره مانند اسفناج، کاهو و برگ چغندر نیز سرشار از ویتامین A هستند.

منتظری افزود: در بسیاری از مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم‌مرغ درجاتی از ویتامین D وجود دارد اما با توجه به نیاز زن باردار در دوران بارداری به ویتامین D ممکن است مکمل یتامین D و کلسیم برای آن‌ها تجویز شود اما هیچ‌وقت از ویتامین D با دوزهای بالا در دوران بارداری تجویز نمی‌شود.

وی در خصوص تزریق واکسن آنفلوآنزا برای زنان باردار، گفت: تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های پرخطر توصیه شده است و زنان باردار نیز جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و می‌توانند در طول بارداری تا دو هفته پس از زایمان این واکسن را تزریق کنند. زنان بارداری که بیماری زمینه‌ای و وزن بالا دارند نیز در تزریق واکسن اولویت دارند. این واکسن مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و مادران پس از تزریق، دچار تب نمی‌شوند و نیازی به کمپرس سرد و گرم یا مسکن ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص امکان انتقال کرونا از طریق مادر به جنین، بیان کرد: تاکنون اطلاعات در زمینه راه انتقال ویروس کرونا از مادر به جنین به حد کافی نرسیده است و اطلاعات ما مربوط به سایر ‌هم‌خانواده‌های‌ کووید - ۱۹ مثل مرس و سارس است که در این موارد، انتقال بیماری از مادر به جنین از طریق جفت مشاهده نشده است اما در مورد ویروس کرونا باید منتظر اطلاعات جدید باشیم.

وی گفت: احتمال انتقال این بیماری از مادر به جنین بسیار کم است و اگر گزارشاتی از آلودگی نوزاد داشته‌ایم، ابتلا پس از تولد و در محیط رخ داده است. به هر حال هر بیماری تب‌دار می‌تواند عوارضی در جنین را افزایش دهد؛ تب در مادران باردار به ویژه در زمان شکل‌گیری ارگان‌های جنین که قالبا در سه ماهه اول انجام می‌شود، تب بالا می‌تواند به ناهنجاری مادرزادی، مرده‌زایی، سقط و وزن پایین نوزاد منجر شود اما غالب این اطلاعات مربوط به سایر عفونت‌ها از دسته کرونا و حتی آنفلوانزا است. احتمال زایمان زودرس نیز در برخی مقالات وجود دارد که در آن ممکن است نوزاد دچار مشکلاتی شود.

منتظری در خصوص نوع زایمان در پاندمی کووید - ۱۹ نیز عنوان کرد: طبق نظر سازمان جهانی بهداشت، سزارین تنها منوط به اندیکاسیون مامایی و شرایط بیمار انجام می‌شود و در صورت تشیص پزشک و شرایط بیمار، سزارین انجام خواهد شد و در غیر این صورت، زایمان طبیعی از همه روش‌ها بهتر است. وقتی زمان زایمان فرا می‌رسد، مراقبین سلامت بیمارستان‌های ایمن و پاک را به مادران معرفی می‌کنند. حضور همراه هنگام زایمان، یکی از حقوق مادران باردار است و WHO این موضوع را طبق شرایط در اختیار وضعیت هر منطقه قرار داده است که با توجه به شرایط شیوع کرونا باید تا حد امکان از حضور همراه اجتناب شود.

وی افزود: طبق مطالعاتی که در خصوص سایر ویروس‌های خانواده‌های کرونا انجام شده است، در شیر مادر مبتلا به کووید – ۱۹، ویروس کرونا ملاحظه نشده است اما باید به شرایط مادر نگاه شود. اگر مادر از نظر بیماری شرایط خوبی ندارد، باید کودک از مادر جدا شود و از بانک شیر یا شیر خشک برای کودک شیر تهیه شود. اگر حال عمومی مادر خوب باشد، باید کودک جدا و شیر دوشیده و با رعایت پروتکل‌ها به کودک داده شود اما اگر مادری مشکوک به کووید - ۱۹ باشد، مانعی برای شیر دادن به کودک وجود ندارد.

استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: اگر زنان باردار فعالیت بدنی نداشته باشند ممکن است عواقب بدی رخ دهد و حتی خون در اندام‌ها لخته شود. زنان باردار باید به علائم خطر توجه کنند. توجه به ارزیابی‌های آزمایشگاهی و پاراکینگی و انجام به موقع آزمایش‌ها در این زمینه بسیار اهمیت دارد زیرا تأخیر در انجام این کارها موجب تأخیر در انجام مراقبت‌ها، تشخیص دیررس و عواقب نامطلوب خواهد شد.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: در شرایط شیوع کرونا، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب یا ضدعفونی دست‌ها و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی باید مانند سایر افراد در دستور کار زنان باردار قرار بگیرد. در صورت خروج از منزل از استفاده از وسیله نقلیه عمومی خودداری کنند. و اگر در محیطی قرار بگیرند که حتی همه از ماسک استفاده کرده‌اند باز هم باید درب یا پنجره را باز کنند تا هوا تهویه شود زیرا استفاده از ماسک و رعایت فاصله به تنهایی نمی‌تواند از ابتلای زن باردار به ویروس محافظت کند.

