عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرقدس در زمره دو درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی، سرپرست واحدهای دانشگاه آزاد شهرقدس، ملارد و صفادشت، براساس گزارشی که توسط دانشگاه استنفورد امریکا در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مجله PLOS منتشر شد، در زمره دو درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

این دانشمندان بر اساس شاخص کامپوزیت c و بر مبنای شاخص‌های شش‌گانه زیر مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفته اند:

1. Total citation، 2. H-index، 3. Coauthorship-adjusted H-index،4. Total citation to single authored papers،5. Total citation to single+first authored papers، 6. Total citation to single+first+last authored papers

این پژوهشگر دارای بیش از ۱۱۷ مقاله در Medicinal and Biomolecular Chemistry در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ است و توانسته رتبه ۱۵۷۱ از ۸۰ هزار و ۶۲۹ را کسب کند.وی بیش از ۱۹ ثبت اختراع در کارنامه علمی خود دارد.

علایق تحقیقاتی وی در زمینه گیاهان دارویی معطر ، اهلی کردن ، کشت ارگانیک، فرآوری وفیتوشیمی گیاهان دارویی، اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژی است.

استاد تمام دانشگاه آزاد واحد شهر قدس در سال جاری با شیوع بیماری کرونا اقدامات موثری در تولید محصولات ضدعفونی کننده از جمله هفت عنوان اختراع و دو عنوان ثبت علمی و دو محصول دانش بنیان در مرحله تجاری سازی دارد.

تولید ژل آزاد و بخور اوکالیپتوس (اوکال آزاد) در پیشگیری از این ویروس منحوس در دانشگاه موثر بوده است.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، قاسمی پیربلوطی، دارای مرتبه استاد پایه ۲۲ و مدرک پسا دکتری گیاهان دارویی و معطر، دانشگاه ایالتی ماسوچوست آمریکا،۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ است. وی مدرک دکتری تخصصی اگرواکولوژی را در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات اخذ کرده است.

