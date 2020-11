تقویت سیستم ایمنی و سلامت ریه با ۶ میوه زمستانی

مصرف روزانه ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند که این مورد به‌ویژه در حال حاضر که با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در جهان مواجه هستیم و تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه اصلی کارشناسان است، اهمیت دارد.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «ان‌دی‌تی‌وی فود» نوشت: «فواید ویتامین C بر هیچکس پوشیده نیست. این یکی از مواد مغذی سالم و مفید است که به مبارزه با مولکول‌های مضر رادیکال آزاد، مدیریت سلامت قلب و دیابت و تقویت سلامت پوست کمک می‌کند. افزون بر این مصرف روزانه ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند که این مورد به‌ویژه در حال حاضر که با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در جهان مواجه هستیم و تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه اصلی کارشناسان است، اهمیت دارد.

یک سیستم ایمنی قوی و کارآمد می‌تواند به پیشگیری از مشکلات تنفسی - یکی از علائم اصلی کووید-۱۹ - کمک کند. مطالعه‌ای جدید که در نشریه Nutrients منتشر شد، نشان داد که ویتامین C ممکن است به بهبود شرایط برخی افراد مبتلا به کروناویروس جدید کمک کند.

افزون بر پیشگیری از مشکلات تنفسی، ویتامین C به عنوان یک تقویت‌کننده سلامت کلی ریه شناخته می‌شود. مطالعه‌ای دیگر که در نشریه the European Respiratory Journal منتشر شد، نشان داد که ویتامین C ممکن است دارای آثار ضد التهاب بر ریه باشد. چندین مطالعه دیگر نیز ارتباط بین ویتامین C و کاهش خطرات فیبروز ریه، سرطان ریه و موارد دیگر را نشان داده‌اند.

با در نظر گرفتن این موارد، در ادامه با شش میوه که منبع خوبی برای ویتامین C هستند، بیشتر آشنا می‌شویم.

پرتقال

پرتقال یکی از محبوب‌ترین میوه‌های جهان و از مواد غذایی مغذی زمستانی است. جدا از عطر و طعم خوب این میوه، محتوای مواد مغذی آن چیزی است که پرتقال را به یکی از میوه‌های محبوب جهان تبدیل کرده است. پرتقال یک منبع خوب برای دریافت ویتامین C، ویتامین A، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌های مختلف است که به تقویت سیستم ایمنی، سلامت روده و موارد دیگر کمک می‌کنند. یک پرتقال اندازه متوسط می‌تواند ۷۰ میلی‌گرم ویتامین C و ۱۴ میکروگرم ویتامین A ارائه کند.

انار

انار میوه‌ای آبدار و خوشمزه است که منبعی عالی برای مواد مغذی مختلف از جمله ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدانهاست و می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با عوامل بیماری‌زا از جمله ویروس‌ها کمک کند. یک فنجان (۱۷۴ گرم) انار می‌تواند ۷ گرم فیبر و ۳۰ درصد از ارزش روزانه ویتامین C را تامین کند.

توت‌فرنگی

توت‌فرنگی سرشار از ویتامین‌های مختلف، فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها، مواد معدنی و فاقد کلسترول و چربی است و همچنین کالری کمی دارد. محتوای مواد مغذی توت‌فرنگی از جمله ویتامین C می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. یک فنجان (۱۶۶ گرم) توت‌فرنگی تازه حاوی ۹۷.۶۰ میلی‌گرم ویتامین C است و همچنین آنتی‌اکسیدان‌های مختلف مانند آنتیوسیانین‌ها، اسید الاژیک، کوئرستین و کائمپفرول را ارائه می‌کند.

کیوی

کیوی یکی دیگر از میوه‌های مغذی زمستانی است. طبق اطلاعات وزارت کشاورزی آمریکا، ۱۰۰ گرم کیوی حاوی ۹۲.۷ میلی‌گرم ویتامین C است. همچنین، این میوه منبع خوبی برای ویتامین‌های E ،K، فولات و پتاسیم است. کیوی حاوی آنتی‌اکسیدان‌های مختلف و منبع خوبی برای فیبر نیز محسوب می‌شود.

گواوا

گواوا یک میوه مغذی، سالم و سرشار از مواد مغذی مهم است. طبق اطلاعات وزارت کشاوری آمریکا، ۱۰۰ گرم از میوه خام گواوا حاوی ۲۲۸ میلی‌گرم ویتامین C و ۶۲۴ واحد بین‌الملی ویتامین A است که می‌توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن انسان کمک کنند. همچنین، این میوه منبع خوبی برای فیبر (۵.۴ گرم در ۱۰۰ گرم از میوه) است.

انگور

جدا از عطر و طعم خوب انگور، این ماده غذایی به‌واسطه محتوای مواد مغذی خود که در تقویت سیستم ایمنی و کمک به دفع سموم از بدن نقش دارند، شناخته شده است. یک فنجان (۱۵۱ گرم) انگور قرمز یا سبز حاوی ۲۷ درصد از مقدار مصرف توصیه‌شده روزانه برای ویتامین C و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاهی مختلف است که به مبارزه با رادیکال‌های آزاد مضر کمک می‌کنند.

