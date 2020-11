واکنش فدراسیون جهانی والیبال به انتخاب سرمربی تیم ملی ایران

فدراسیون جهانی والیبال نسبت به معرفی آلِکنو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، در پایان سومین جلسه هیات‌رئیسه فدراسیون ولیبال، ولادمیر آلِکنوی روس به عنوان گزینه نهایی برای هدایت تیم ملی ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو معرفی شد که این موضوع واکنش فدراسیون جهانی (FIVB) را به همراه داشت.

سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال در این مورد نوشت: «آلِکنو روز چهارشنبه به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد. او از بین گزینه‌های مطرحی چون کاستلانی، دی جورجی، جیانی و برناردی انتخاب شد. این مربی ۵۳ ساله روس که تیم ملی روسیه را در المپیک ۲۰۱۲ لندن به مقام قهرمانی رساند، جانشنین «ایگور کولاکوویچ» صربستانی می‌شود که در ماه مارس از هدایت تیم ملی ایران کنار گذاشته شد.

اکنون آلِکنو در مسابقات لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ و بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو سرمربی تیم ملی ایران خواهد بود. ایران در گروه A بازی‌های المپیک با تیم ژاپن میزبان، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا همگروه است. در گروه B این رقابت‌ها هم برزیل، ایالات متحده (آمریکا)، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس همگروه هستند.

آلِکنو در ۴ دسامبر سال ۱۹۶۶ در کشور بلاروس به دنیا آمد. او از ۱۰ سالگی شروع به بازی در رشته والیبال کرد و برای ادامه تحصیل به کالج ورزشی در مینسک رفت. او در زمان بازی برای تیم‌های SKA Minsk, CSKA Moscow, Bulgaria’s Levski, Italy’s Asti and Spoletto and France’s Cannes and Tours به میدان رفت و پس از آن وارد دنیای مربیگری شد. آلِکنو در حال حاضر سرمربی تیم "زنیت‌کازان" روسیه است.

او با تیم ملی روسیه به عناوین مختلفی دست یافت که مهم‌ترین آنها دو مدال المپیک (طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن و برنز المپیک ۲۰۰۸ پکن)، طلای لیگ جهانی و جام جهانی در سال ۲۰۱۱ است.»

