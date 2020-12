"میچ مک‌کانل"، رهبر اکثریت سنای آمریکا گفت جمهوری‌خواهان در حال برنامه‌ریزی برای یک لایحه امدادی جدید مقابله با ویروس کرونا هستند که دونالد ترامپ بتواند آن را در ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) امضا و وارد قانون کند؛ این امر اعتراض فعالان عصبانی را برانگیخت که کنگره را متهم به شکست در تصویب تفاهم امدادی دوم می‌دانند.

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، روز سه‌شنبه، اعضای گروه‌های فعال SPACEs In Action و Shut Down DC همزمان با تداوم افزایش مرگ‌ومیر مرتبط با کووید ۱۹ در آمریکا، ده‌ها جنازه جعلی درب منزل چندین سناتور جمهوری‌خواه رها کردند.

فعالان، کیسه‌های سیاه جعلی جنازه‌ را در محل سکونت سناتورهای جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل، "سوزان کالینز"، "جیمز اینهوف" و "لیندسی گراهام" رها کردند. اکثر کیسه‌ها دارای یادداشتی بودند که بر روی آن‌ها عبارت "مرگ کووید به خاطر ترامپ" که نماد مرگ بیش از ۲۷۰ هزار نفر در آمریکا تا به امروز در نتیجه همه‌گیری کووید بود، قرار داشت.

گروه the SPACEs In Action در توییتی نوشت: دست‌های او آغشته به خون است و امروز صبح ما به Shut Down DC ملحق شدیم تا جنازه‌ها را جلوی در خانه‌هاش بگذاریم. امروز جنازه‌ها را درب خانه‌هایشان رها کردیم.

این توییت حاوی ویدئو و تصاویری از ده‌ها تظاهرکننده بود که کیسه‌های جنازه را بیرون خانه مک‌کانل در واشنگتن دی‌سی روی هم انباشته می‌کنند.

بعدتر گروه Shut Down DC نیز در توییتی از سناتورهای جمهوری‌خواه خواستند که وظیفه‌شان را انجام دهند. آن‌ها در توییتی نوشتند: امروز صبح پیغامی به رهبران سنا که هنوز در حالی که بیش از ۲۷۰ هزار نفر مرده‌اند، در حال ایجاد مانع برای امدادهای کووید ۱۹ هستند، فرستادیم. دستان سناتور مک‌کانل و دیگران به خون آغشته است. ما کیسه‌های جنازه را درب خانه‌های آن‌ها رها کردیم. وظیفه‌تان را انجام دهید!

در بحبوحه شکست کنگره در تصویب تفاهم امدادی دوم، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات از یک طرح بسته کمکی ۹۰۸ میلیارد دلاری کرونا خبر دادند که شامل کمک برای ایالت‌ها، بیمه بیکاری گسترش‌یافته و کمک برای کسب‌وکارهای کوچک و وام‌های دانشجویی است.

