مراحل نصب دوربین هایک ویژن

کمپانی هایک ویژن پیشرو در تولید محصولات نظارت تصویری در جهان، در نوامبر سال ۲۰۰۱ به صورت مستقل تاسیس شد. این شرکت بارها اعتبار خود را در زمینه تولید محصولات امنیت و نظارت تصویری ثابت کرده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام دوربین مارکت، شرکت هایک ویژن به تحقیق، توسعه و نوآوری متعهد است. دوربین مداربسته هایک ویژن، یکی از بهترین محصولات بین المللی این شرکت به حساب می آید.

سری های مختلف دوربین هایک ویژن

. SMART PRO IP SOLUTIONS

این دوربین بهترین انتخاب برای نظارت حرفه ای است و همچنین در عین سادگی، کاربرد زیادی هم دارد. وضوح بالا از ویژگی های مهم این دوربین است و برای پروژه های سازمانی انتخاب مناسبی می باشد.

. VALUE PLUS SERIES AND VALUE SERIES

این دوربین در رزولیشن های مختلف ۲، ۳، ۵ و ۸ مگاپیکسلی در بازار موجود است و از فناوری فشرده سازی برخوردار می باشد.

. Turbo HD

این دوربین مداربسته بر اساس سیستم HD-TVI تولید شده و از طریق کابل کواکسیال در حداکثر ۱۵۰۰ فوت، کیفیت بالا را ارائه می دهد. از ویژگی های این دوربین مداربسته هایک ویژن می توان به قابلیت فوکوس و بزرگنمایی خودکار، امنیت بالا و دوام بیشتر، اشاره کرد.

نصب دوربین مدار بسته

مراحل:

۱. کابل کشی: برای جلوگیری از صدمه دیدن دوربین یا دستگاه ها بهتر است این کار با دقت بیشتری انجام شود البته امروزه دوربین هایی بدون نیاز به کابل تولید می شوند.

۲. تعیین نقطه نصب: مهم ترین نقاط، نقاطی هستند که سارقین ابتدا از آنجا ورود می کنند یا به سراغ آن می روند و نیاز است امنیت بالاتری داشته باشد که در ذیل به آن نقاط اشاره کرده ایم.

۳. نصب دوربین در محل مورد نظر: نصب دوربین بهتر است برعهده متخصص نصب باشد تا در آن اختلالی ایجاد نشود.

۴. اتصال کابل به دستگاه ها: همه دوربین ها از طریق کابل RG۵۹ به دستگاه ها متصل می شوند

۵. مشاهده تصویر در مانیتور یا گوشی تلفن همراه: برای مشاهده تصویر هم می توان از طریق کابل متصل به مانیتور آن ها را مشاهده کرد و هم می توان از طریق اینترنت از راه دور تصاویر را مشاهده کرد.

اگر موقعیت شما، حساسیت زیادی دارد بهتر است در نصب از مشاوران و متخصصان نصب، کمک بگیرید تا تعداد دقیق، محل نصب و نقاط نیازمند دوربین مدار بسته را برای شما بررسی و شناسایی کنند.

به طور کلی اگر بخواهیم برای خانه، مغازه یا محل کار نقاط نیازمند دوربین مدار بسته را بررسی کنیم به قسمت های زیر تقسیم می شوند:

درب ورودی

. پارکینگ

. پشت بام

. انبار

. پشت سر فروشنده (برای مغازه)

. پشت سر مشتری (برای مغازه)

. صندوق

. بیرون درب ورودی یا خروجی

درنهایت بهتر است شما از متخصصان نصب در یافتن نقاط حساس و نصب دوربین مدار بسته کمک بگیرید.

تجهیزات مورد نیاز برای دوربین مداربسته هایک ویژن

. دوربین آنالوگ یا شبکه

. دستگاه DVR یا NVR که در دوربین های آنالوگ از دستگاه DVR و در دوربین دیجیتال از دستگاه NVR استفاده می شود.

. آداپتور به دلیل جریان زیاد برق شهری به نسبت جریان برق دوربین مداربسته که ۱۲ ولت است مورد استفاده قرار می گیرد. هایک ویژن از تکنولوژی poe استفاده می کند و علاوه بر جریان برق انتقال تصاویر را نیز برعهده دارد.

. کابل برق، برق رسانی به دوربین مدار بسته را بر عهده دارد.

. کابل تصویر که کابل شبکه برای دوربین های دیجیتال بکار می رود و کابل کواکسیال برای دوربین آنالوگ بکار می رود.

. فیش یکی از وسایل مهم در نصب دوربین مداربسته هایک ویژن است که bnc یکی از مهم ترین آن هاست.

. سوئیچ درواقع دستگاه گیرنده تصاویر است که آن ها را ارسال می کند.

. هارد که بهتر است اگر کیفیت تصاویر دوربین بالاست، تعداد بیشتری یا با حجم بیشتری خریداری شود.

. مانیتور یا گوشی که بتوان تصاویر را مشاهده کرد.

هزینه نصب به موارد زیر بستگی دارد:

. تعداد دوربین ها

. میزان کابل یا کابل کشی

. نوع دوربین

. ارتفاع دوربین

سیستم تشخیص چهره دوربین مدار بسته هایک ویژن Face Detection

دوربین مدار بسته هایک ویژن با استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی VCA می تواند چهره افراد را از زاویه خاص خود تشخیص دهد. شما می توانید با ایجاد لیستی از چهره افراد تشخیص را برای دوربین خود آسان کنید.

Heat map چیست؟

این تکنولوژی در دوربین مداربسته هایک ویژن بیشتر در محیط هایی که کار فروش صورت می گیرد مثل ساختمان های تجاری یا فروشگاه ها کاربرد دارد تا نقاطی که تردد بیشتری در آن ها وجود داشته از نقاط دیگر مجزا گردد.

شمارش افراد در دوربین هایک ویژن

سیستم تشخیص چهره و همچنین سیستم تشخیص حرارت می توانند شما را در شمارش افراد کمک کنند. دوربین شمارشگر هایک ویژن دارای دو لنز است تا بتواند تصاویر را به صورت دوبعدی برداشت کند زیرا دوربین های تک لنز امکان برداشت تصویر به صورت تک بعدی دارند.

به طور کلی نصب دوربین مدار بسته بهتر است بر عهده متخصصان نصب قرار گیرد یا از راهنمایی هایی که به صورت تلفنی یا مقاله در سایت ها قرار گرفته استفاده کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی