ایسنا/کردستان کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد نوشته هنریت کلاوسر، به شما می‌آموزد که چطور به کمک نوشتن، اولین قدم را برای دست یافتن به رویاها و آرزوهایتان بردارید. بعد از انجام این کار می‌بینید که معجزه‌ها چطور یکی پس از دیگری در زندگی شما رخ خواهند داد.

شما می‌توانید با انجام تمرینات بسیار آسان کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد (Write it down make it happen)، هر روز به آروزهایتان نزدیک‌تر شوید. در واقع نوشتن، یک راهنمای مفید و راحت برای تبدیل کردن آرزوهایتان به حقیقت است. نوشتن باعث می‌شود آرزوهای بسیاری به حقیقت بپیوندد، ارتباط افراد با یکدیگر بهتر شود، مشکلاتشان حل شده و زخم‌های درونی و روحی‌شان بهبود پیدا کند.

خواندن این کتاب بدون شک ظرفیت‌ها و امکانات جدیدی در اختیار شما می‌گذارد و موجب می‌شود ابزاری سودمند برای خودشکوفایی فردی و غنی‌سازی زندگی‌تان به همراه داشته باشید. تجربه ثابت کرده افرادی که اهداف کتبی دارند از زندگی بهتری نسبت به دیگران برخوردارند. اگر سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید و بتوانید آن‌ها را در کنترل خودتان درآورید می‌توانید آرزوهایتان را عملی سازید.

این کتاب، اثری بسیار عالی درباره نوشتن و خلق کردن است. اینکه بدانید چه چیزی را می‌خواهید و آن را به دست آورید. با وجود همه تحقیقات بر روی مغز در سال‌های قبل، همه دانش امروزی انسان درباره رشته‌های عصبی پیوند خورده با دو نیم‌کره مغز، نحوه عملکرد مغز بشر و سیستم شبکه‌ای فعال، هنوز هم احساس تعجب و شگفتی نسبت به جمله «اتفاق می‌افتد» داریم.

بنویس تا اتفاق بیفتد این حس تعجب را به همراه دارد و بر پایه حقیقت علمی امروزی است و هدف‌های شما را تنظیم می‌کند، بر نتیجه متمرکز است، درباره آنچه در زندگی می‌خواهید شفاف است و رویای شما را به حقیقت مبدل می‌کند. عنصر کلیدی دیگری هم در اینجا نقش دارد، عنصری که تمام کتاب‌های حوزه موفقیت به طور مشترک آن را با خود دارند: نخستین گام، نوشتن هدف است.

با نوشتن، اتفاقات روی می‌دهند، هنریت آنی کلاوسر (Henriette Anne Klauser) به شما نحوه انجام آن را آموزش می‌دهد و پیشنهاد می‌کند. نوشتن آرزوها و رویاهایتان به شما کمک می‌کند تا به اهدافتان دست پیدا کنید. شما در کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد داستان‌هایی از مردم عادی می‌خوانید که معجزه‌های بزرگ و کوچکی در زندگی خود تجربه کرده‌اند، اشخاصی که نوشتن هدف‌ها در زندگی‌شان نقش مهم و اصلی را ایفا کرده و آرزوهای آن‌ها را به واقعیت تبدیل کرده است.

با هنریت کلاوسر بیشتر آشنا شویم

هنریت کلاوسر از برترین نویسندگان زن آمریکایی است. او موفق شده با نگارش کتاب‌هایی در زمینه موفقیت، به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان کمک کند تا به آسانی به آرزوهای خود برسند و این مسیر را برای همیشه ادامه دهند.

آثار او در ایران با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده است. کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد مشهورترین اثر او محسوب می‌شود. او از دانشگاه فوردهام فارغ‌التحصیل شده و در دانشگاه‌های بسیاری مانند دانشگاه کالیفرنیا، واشنگتن، سیاتل و... تدریس می‌کند و علاوه بر نویسندگی کلاس‌های تقویت دو نیم‌کره مغز به وسیله نوشتن، برطرف کردن استرس، گسترش فردی و روانشناسی را برگزار می‌کند. کلاوسر همچنین یک مشاور عالی برای کسب‌وکارها و نیروی انسانی به شمار می‌رود. او عضو حرفه‌ای انجمن سخنرانان بین‌المللی است و برای انجمن‌های تجاری، دانشگاه‌ها و آژانس‌های دولتی سخنرانی کرده است.

در بخشی از کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد می‌خوانیم

زمانی که مارک نمایشنامه‌اش را نوشت از رویای قلبی خود خبر نداشت. در حقیقت او از آخر کار کرده بود. او جواب سؤالاتش را قبل از اینکه بپرسد، می‌دانست. این روش «اسرارآمیز» با راهکارهای لورا دِی که در یک کتاب نامتعارف به نام «گواهی دل» عنوان شده، هماهنگ است. مارک به من گفت راهکارهای لورا دی با سبک نوشتن او عجین شده است و باعث تغییر مهمی در زندگی‌اش شد. این فرایند را این‌گونه تشریح می‌کند:

لورا دی می‌گوید سؤالات خود را روی برگه‌ای بنویسید، بعد برگه را تا کنید و در پاکت‌های شماره‌گذاری شده‌ای نگه دارید. بعد از چند هفته، جواب سؤالات خود را با نوشتن ماجراهایی بدهید. تا زمانی که آن‌ها را کامل ننویسید نمی‌دانید به کدام سؤال جواب داده‌اید و کدام داستان و ماجرا را تجزیه و تحلیل کرده‌اید.

این روش داستان‌نویسی لورا دِی یک روش «روایی» نیست، بلکه ایده‌هایی با هر تصویر بصری که در ذهنتان دارید به سراغ شما می‌آیند، حقیقتاً لورا به شما می‌گوید: به تصویر اجازه دهید داستانی برای خودش بسازد.

مارک کاملاً گیج شده بود. اولین تصویری که به ذهنش رسید پسربچه‌ای بود که در حال غرق شدن بود. این داستانی است که او نوشت: "پسری که در دریاچه غرق می‌شود وارد بهشت می‌شود. بهشت جایی است پر از رنگین‌کمان و ابرهای صورتی و دیگر کودکانی که مرده‌اند. بعد او به دریاچه برمی‌گردد که در آن زن میان‌سالی که قهرمان شناست او را نجات می‌دهد. تصویر آن‌ها در روزنامه چاپ می‌شود و دوستی آن‌ها تا پایان عمر ادامه می‌یابد. زن میان‌سال هر سال برای او کارت تبریک سال نو می‌فرستد".

