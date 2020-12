آغاز فعالیت مرکز مشاوره هپاتیت در قم

ایسنا/قم رئیس اداره هپاتیت وزارت بهداشت: حذف بیماری هپاتیت B و C در کشور مهمترین هدف راه اندازی این مراکز است.

دکتر رشید رمضانی رئیس اداره هپاتیت وزارت بهداشت در حاشیه مراسم آغاز به کار این مرکز با اشاره به اینکه مرکز مشاوره قم ۴۳ مین واحد مشاوره هپاتیت B , C در کشور است گفت: تشخیص سریع انواع بیماری هپاتیت و معرفی بیماران به پزشکان واحد مشاوره برای درمان مهمترین هدف راه اندازی مرکز مشاوره هپاتیت در استان قم است.

وی افزود: در خصوص بیماری هپاتیت C مشکلی برای دارو نداریم و بیماران فقط با تجویز ۱۲ هفته‌ای نوعی قرص درمان میشوند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۱/۲ درصد جمعیت کشور ما مبتلا به هپاتیت B و کمتر از نیم درصد مبتلا به هپاتیت C هستند افزود: حذف بیماری هپاتیت B و C در کشور مهمترین هدف راه اندازی این مراکز می‌باشد.

گفتنی است خدمات مشاوره‌ای و درمانی در این مرکز به صورت کاملا محرمانه و رایگان است.

مرکز مشاوره هپاتیت استان واقع در میدان نبوت روبه روی امامزاده سید معصوم آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

