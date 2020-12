انجمن‌های علمی عمران دانشگاه‌های شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت، الزهرا (س) و صنعتی اصفهان دوره آموزش برنامه‌نویسی پایتون را برگزار می‌کنند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "کار با متغیرها!"، "ریاضیات ساده در python !"، "کالکشِن‌ها (collections) و ساختار داده"، "بررسی ساختار شرطی if و if، if else و if,elif, else !"، "حلقه ها در پایتون !"، "عملگرها (اپراتورها) (operators)!"، "توابع در python !"، "پکیج یا ماژول در پایتون (Python) !"، "شی گرایی در پایتون و آموزش کلاس (class) و شی و …!"، "کار با فایل ها"، "آشنایی مقدماتی و کار با کتابخوان math" و "ساخت برنامه ای برای ساخت پسورد قوی" از جمله مباحث و عناوین مورد ارائه در این دوره آموزشی است.

این دوره با تدریس سجاد رحمانی ـ مدرس پایتون در انجمن علمی دانشگاه شریف و خواجه نصیر از ۲۵ آذر روزهای شنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه، ساعت ۱۷ الی ۱۹ به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار می شود.

علاقه‌مندان می توانند جهت ثبت‌نام به لینک https://evnd.co/DI۲nM مراجعه کنند.

