آنچه باید درباره «درد جلوی زانو» بدانید

درد در قسمت فوقانی یا جلوی زانو دلایل مختلفی دارد و محل دقیق درد ممکن است نشانگر مساله‌ای زمینه‌ای باشد.

به گزارش ایسنا «عصر ایران» به نقل از مدیکال نیوز تودی نوشت: برخی دلایل مانند آسیب‌دیدگی‌های جزئی یا کبودی، ممکن است بدون مداخله بهبود یابند. با این وجود، مسائل زمینه‌ای دیگر ممکن است نیازمند درمان باشند. اگر فردی درباره احساس درد در زانوی خود نگرانی دارد باید به پزشک مراجعه کند.

زانو مفصلی پیچیده است زیرا نقطه تلاقی استخوان‌ها، عضلات و بافت‌های همبند مختلف است. در ادامه با برخی دلایل احساس درد در قسمت جلوی زانو، گزینه‌های درمان و اقدامات پیشگیرانه بیشتر آشنا می‌شویم.

دلایل احتمالی

احساس درد در قسمت جلوی زانو ممکن است به دلایل مختلفی شکل بگیرد. تعیین محل درد و هر علائم دیگر ممکن است به تشخیص دلیل زمینه ای کمک کند.

برخی دلایل احتمالی احساس درد در قسمت جلوی زانو عبارتند از:

- تاندونیت کشکک

تاندونیت کشکک، یا زانوی جهنده، به واسطه التهاب تاندونی که کشکک یا کاسه زانو را به استخوان ساق پا (درشت نی) متصل می کند، شکل می گیرد. این التهاب ممکن است به واسطه فعالیت هایی مانند پریدن و دویدن که استرس مکرر به تاندون وارد می کنند، شکل بگیرد.

استرس مکرر ناشی از پریدن و دویدن ممکن است موجب پارگی های کوچک در تاندون شده و به التهاب و درد در قسمت پایین کشکک منجر شود.

- اشکال دیگر تاندونیت

التهاب تاندون های دیگر در اطراف زانو نیز ممکن است به احساس درد در قسمت جلوی زانو منجر شود. درگیر بودن تاندون های عضلات چهار سر ران و همسترینگ ممکن است به زانودرد منجر شود.

تاندون عضلات چهار سر قسمت جلوی ران را به بالای کشکک متصل می کند، جایی که تاندون های همسترینگ عضلات پشت ران را به قسمت بالای درشت نی متصل می کنند.

آسیب دیدگی و التهاب هر یک از این تاندون ها می تواند موجب احساس درد در قسمت جلوی زانو شود.

- سندرم درد پاتلوفمورال

سندرم درد پاتلوفمورال شرایطی است که موجب شکل گیری درد در قسمت جلوی زانو می شود. مقاله ای که در نشریه The Archives of Bone and Joint Surgery منتشر شد، به این نکته اشاره داشت که سندرم درد پاتلوفمورال یکی از شایع‌ترین دلایل احساس درد در قسمت جلوی زانو است.

سندرم درد پاتلوفمورال ممکن است به واسطه ضعف عضلات اطراف کفل و زانو که گاهی اوقات به عدم همترازی درست کشکک منجر می شود، یا به واسطه استرس مکرر روی مفصل زانو در نتیجه دویدن، دوچرخه سواری و ورزش هایی که پرش در آنها زیاد صورت می گیرد، ایجاد شود.

- آرتریت

با افزایش سن، غضروف محافظ در انتهای استخوان ها ممکن است تخریب شده و استئوآرتریت یا آرتروز شکل بگیرد. این ممکن است موجب علائمی مانند موارد زیر شود:

- تورم

- درد

- سفتی

- احساس ترک خوردگی یا ساییدگی در زانو

مقاله‌ای که در نشریه the Journal of Pain Research منتشر شد، نشان داد که آرتروز شایع‌ترین شکل آرتریت و از دلایل شایع ناتوانی افراد است.

یک مساله زمینه‌ای در سیستم ایمنی بدن، مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس نیز ممکن است در تخریب غضروف و شکل‌گیری درد نقش داشته باشد.

آرتریت ممکن است در یک یا هر دو زانو شکل بگیرد و موجب درد در قسمت جلو زانو یا مفاصل دیگر شود.

- بورسیت

بورسیت به التهاب بورس گفته می شود. بورس به عنوان یک محافظ و کاهنده اصطکاک بین استخوان ها و ساختارهای بافت نرم مانند تاندون، عضله و چربی عمل می کند.

التهاب بورس در این قسمت ممکن است موجب تورم یا درد در قسمت جلوی زانو شود.

- آسیب‌دیدگی

گاهی اوقات چیزی به سادگی برخورد با یک جسم سخت ممکن است موجب آسیب دیدگی و کبودی قسمت جلوی زانو شود. این می تواند به احساس درد و حساسیت به لمس در قسمت تحت تاثیر قرار گرفته منجر شود.

آسیب دیدگی شدید مانند زمین خوردن یا تصادف خودرو، ممکن است موجب آسیب دیدگی زانو شده و به درد شدید و ناتوانی فرد منجر شود.

اگرچه آسیب دیدگی های خفیف به طور کلی موقتی هستند، اما اگر فرد نگرانی درباره علائم دارد بهتر است برای معاینه دقیق به پزشک مراجعه کند.

علائم

علائم مختلفی با درد در قسمت جلوی زانو مرتبط هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درد هنگام چمباتمه زدن یا بالا رفتن از پله

- درد هنگام دویدن یا سریع راه رفتن

- درد در قسمت جلوی زانو پس از نشستن در شرایطی که پاها برای مدتی طولانی خم بوده اند

- شنیدن صدای ترکیدن یا ترک خوردن هنگام خم کردن زانو

- سفتی به ویژه پس از بیدار شدن از خواب

- تورم در قسمت جلوی زانو

- کبودی اطراف زانو

- ناپایداری زانو زیر فشار

فرد باید هموارد هر گونه علائمی که تجربه می کند را یادداشت کرده و هنگام معاینه آنها را با پزشک خود در میان بگذارد. هر علامت ممکن است به پزشک در تعیین دلیل زمینه ای درد زانو و تشخیص درست کمک کند.

تشخیص

پزشک زانو را معاینه کرده و از فرد درباره علائمی که دارد پرسش می کند. همچنین، وی دامنه حرکت و پایداری زانو را آزمایش کرده و نشانه های آسیب ساختاری مفصل را بررسی می کند.

آزمایش های دیگری که ممکن است به پزشک در تشخیص دقیق کمک کنند، عبارتند از:

- اسکن های پرتو اکس

- سی‌تی اسکن

- اسکن های ام‌آرآی

اگرچه پرتو اکس و سی‌تی اسکن ها برای مشاهده استخوان ها مفید هستند، اسکن ام‌آرآی ممکن است برای بررسی دقیق‌تر ساختارهای بافت نرم اطراف زانو مانند رباط، تاندون، و غضروف مفید باشد.

درمان

درمان های زانودرد اغلب شامل استراحت، مصرف داروی ضد التهاب و استفاده از کمپرس های سرد یا بسته های یخ برای کاهش تورم و درد می شوند. با این وجود، درمان هدفمند ممکن است بر اساس دلیل یا شرایط زمینه ای متفاوت باشد.

به عنوان مثال، فیزیوتراپی ممکن است به تقویت عضلات اطراف زانو برای کاهش استرس روی مفصل کمک کند. فیزیوتراپی ممکن است به اصلاح مشکلات راه رفتن و ناهنجاری های دیگر که شاید در بروز درد نقش داشته باشند، کمک کند.

گاهی اوقات، پزشک یا فیزیوتراپیست ممکن است استفاده از آتل یا زانوبند را توصیه کند. این می تواند به کاهش درد و در یک راستا نگه داشتن کشکک زانو کمک کند.

در موارد نادر، مانند آسیب دیدگی شدید تاندون، ممکن است انجام عمل جراحی ضروری باشد. عمل جراحی ترمیم بافت آسیب دیده و بازیابی عملکرد عادی زانو را هدف قرار می دهد.

توانبخشی پس از عمل جراحی ممکن است مدتی طول بکشد و این به طور معمول شامل فیزیوتراپی برای بازیابی دامنه حرکت عادی، تقویت عضلات، و کمک به فرد برای بازگشت به سطح فعالیت عادی خود می شود.

پیشگیری

پیشگیری از درد در قسمت جلوی زانو همواره امکان‌پذیر نیست، اما برخی اقدامات می توانند به حفظ سلامت زانو و پا کمک کنند.

ورزش منظم ابزاری مفید برای تقویت بدن است. به طور خاص برای زانوها، پزشک ممکن است یک برنامه تمرین خانگی که بر تقویت عضلات پا متمرکز است را توصیه کند.

حرکات کششی منظم می تواند به حفظ دامنه حرکت عضلات و کاهش سفتی کمک کند.

همچنین، تغییرات غذایی و مصرف مکمل های غذایی که می توانند التهاب را کاهش دهند، ممکن است مفید باشد، اما فرد باید همواره پیش از این کار باید با پزشک یا متخصص تغذیه خود صحبت کند.

همچنین، حفظ وزن سالم می تواند به کاهش فشار روی مفاصل کمک کرده و این شرایط ممکن است در پیشگیری از آسیب دیدگی زانو نقش داشته باشد.

تمرینات ورزشی

پزشک یا فیزیوتراپیست ممکن است برخی تمرینات ورزشی را با هدف تقویت پا و عضلات زانو برای کمک به درمان یا پیشگیری از درد در قسمت جلوی زانو توصیه کند.

در ادامه دو نمونه از تمرینات تقویت کننده پا ارائه شده اند. با توجه به دلیل زمینه ای زانو درد، پزشک ممکن است دستورالعمل هایی را برای تمرینات دیگر ارائه کند.

- دراز کردن پا در حالت نشسته

صاف روی یک صندلی بنشینید، در شرایطی که کف پاها روی زمین قرار دارد.

عضله ران یک پا را سفت کرده و آن را به سمت بالا آورده و جلوی بدن دراز کنید.

این وضعیت را برای پنج ثانیه حفظ کنید، سپس، به آرامی پا را به سمت پایین باز گردانید.

این حرکت را تا زمانی که راحت هستید، تکرار کنید، سپس، روندی مشابه را با پای دیگر انجام دهید.

- کشش عضلات چهار سر ران

صاف ایستاده و از یک صندلی یا دیوار را برای حفظ تعادل خود کمک بگیرید.

زانوی یک پا را پشت بدن خم کرده و پاشنه پا را به سمت باسن بالا بیاورید.

مچ پا را با یک دست گرفته و به آرامی پاشنه پا را به سمت بدن نزدیک کنید.

این وضعیت را برای ۳۰ تا ۶۰ ثانیه، با توجه به راحتی خود، حفظ کرده، سپس، روندی مشابه را با پای دیگر انجام دهید.

