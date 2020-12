انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه آموزشی نشانه‌های انتخاب (Sinature of selection) را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه با تدریس مهندس سید مصطفی مظلوم (دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام ‌و طیور دانشگاه فردوسی مشهد)، مهندس صادق طاهری (دانشجو کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام ‌و طیور دانشگاه فردوسی مشهد) و مهندس نغمه ساعدی (دانشجو دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام‌ و طیور دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ۲۷ دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

QC of genomic data - Sinature of selection - Fst and XP-EHH - Gene report and Gen ontology از جمله سرفصل‌های این دوره است.



دکتر علی جوادمنش مجری کارگاه است و علاقه‌مندان برای شرکت در آن می‌توانند به شناسه @Erfan_sayyah پیام دهندیا با شماره ۰۹۰۱۶۲۳۷۱۶۳ تماس بگیرند.

