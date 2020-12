«سرزمین آواره ها» همچنان بخت نخست اسکار

نشریه ورایتی در جدیدترین پیش بینی خود از شاخه بهترین فیلم اسکار ۲۰۲۱، فیلم «سرزمین آوارها» ساخته «کلوئی ژائو» را همچنان به عنوان بخت نخست معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، فیلم «سرزمین آواره ها» به کارگردانی «کلوئی ژائو» پس از کسب شیر طلایی بهترین فیلم ونیز و هوگوی طلایی بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشنواره شیکاگو، در جوایز مختلف انجمن های منتقدان آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته و از سوی انجمن فیلم بوستون، شیکاگو، نیویورک و لس آنجلس نیز در شاخه بهترین فیلم و یا کارگردانی برگزیده شده است.

در دوره جدید پیش بینی نشریه ورایتی درباره شاخه بهترین فیلم جوایز اسکار ۲۰۲۱ که با کاهش فیلمها از ۵۰ به ۲۵ فیلم همراه بوده است، «سرزمین آواره ها» همچنان در رتبه نخست قرار داد و کمپانی نتفلیکس نیز با سه فیلم «منک»، «بلک باتم مارینی» و «دادگاه شیکاگو ۷» نیز در جمع مدعیان حضور دارد.

در فیلم «سرزمین آواره» که در نظرسنجی سالانه نشریه ایندی وایر از بیش از ۲۰۰ منتقد و روزنامه نگار سینمایی نیز در رتبه نخست برترین فیلم های سال ۲۰۲۰ قرار گرفته، «فرانسس مک دورمند» بازیگر برنده اسکار در نقش زنی از یک شهر در ایالت نوادای آمریکا بازی می‌کند که زندگی جدیدی را در جاده تجربه می کند. این فیلم بر اساس کتاب غیرداستانی «سرزمین آواره ها: زنده ماندن در آمریکای قرن بیست و یکم» نوشته «جسیکا برودر » ساخته شده است.

پیش بینی جدید ورایتی از ۲۵ شانس اصلی شاخه بهترین فیلم نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار از این قرار است:

۱. سرزمین آواره ها (Nomadland)

۲. دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial of the Chicago 7)

۳. منک (Mank)

۴. یک شب در میامی (One Night in Miami)

۵. بلک باتم ما رینی (Ma Rainey's Black Bottom)

۶. میناری (Minari)

۷. پدر (The Father)

۸. جشن رقص پایان سال (The Prom۹

۹. یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

۱۰. اخبار جهان (News of the World)

۱۱. روی صخره ها (On the Rocks)

۱۲. ۵ همخون (Da 5 Bloods)

۱۳. تنِت (Tenet)

۱۴. زن جوان نویدبخش (The Promissing Young Woman)

۱۵. انیمیشن روح (Soul)

۱۶. ببر سفید (The White Tiger)

۱۷. پالم اسپرینگز (Palm Springs)

۱۸. سوپرنووا (Supernova)

۱۹. ایالات متحده در مقابل بیلی هالیدی (The United States vs. Billie Holiday)

۲۰. چری (Cherry)

۲۱. آمونیت (Ammonite)

۲۲. تاریخ شخصی دیوید کاپرفیلد (The Personal History of David Copperfield)

۲۳. بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

۲۴. اولین گاو (The First Cow)

۲۵. صدای متال (Sound of Metal)

فهرست نامزدهای نهایی اسکار ۲۰۲۱ روز ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) اعلام می شود و مراسم پایانی نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار نیز ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ (۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ) برگزار خواهد شد.

