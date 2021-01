اجرام فرازمینی در سال ۲۰۱۷ به زمین نزدیک شدند!

یک دانشمند حوزه نجوم "دانشگاه هاروارد" باور دارد که جرم سیگار شکلی که در سال ۲۰۱۷ در نزدیکی زمین رصد شده است، می‌تواند بخشی از تمدن متعلق به فرازمینی‌ها یا زباله فضایی حاصل از فعالیت‌های آنها باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپوتینک، یک جرم فضایی که در ابتدا قوی‌ترین تلسکوپ روی زمین یعنی تلسکوپ "Pan-STARRS1" در هاوایی آن را رصد کرد، "اوموآموا"(Oumuamua) نام دارد و نخستین بار در سال ۲۰۱۷ رصد شد.

"آوی لوب"(Avi Loeb)، رئیس بخش نجوم "دانشگاه هاروارد"(Harvard University) در کتاب جدید خود موسوم به "فرازمینی: نخستین نشانه زندگی هوشمند در آن سوی زمین"(Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth) که به زودی به چاپ خواهد رسید، نوشته است: جرم مرموز موسوم به "اوموآموا" که از جهت ستاره "کرکس نشسته"(Vega) در حال آمدن بود، در ششم سپتامبر سال ۲۰۱۷ توسط هواپیمای مداری منظومه شمسی ردیابی شد و طی یک ماه در نزدیکی زمین به پرواز درآمد و با سرعت به سوی صورت فلکی "اسب بالدار"(Pegasus) و سیاهی ورای آن حرکت کرد.

با وجود این که طول این جرم فقط ۱۰۰ متر است اما پژوهشگران باور دارند که نخستین جرم میان‌ستاره‌ای به شمار می‌رود که در منظومه شمسی شناسایی شده است.

به گفته لوب، این جرم فقط یک دنباله‌دار معمولی نبوده است، بلکه می‌تواند بخشی از فناوری دور ریخته شده متعلق به تمدن بیگانگان باشد.

وی با اشاره به شکل غیرمعمول آن که به یک "سیگار برگ" شباهت دارد و برای اجرام عادی فضایی بی‌سابقه است، گفت که این جرم، بسیار روشن است و حداقل ۱۰ برابر بیشتر از سیارک‌ها یا دنباله‌دارهای منظومه شمسی بازتاب دارد.

موضوع اصلی که باعث شده لوب باور داشته باشد این یک جرم مصنوعی است، مسیر غیرعادی آن در نزدیکی خورشید بود.

لوب در این باره نوشت: اوموآموا به جای کاهش سرعت هنگام فاصله گرفتن از خورشید، کمی شتاب گرفت که این میزان شتاب از نظر آماری قابل توجه است. این موضوع برای یک دنباله‌دار امکان‌پذیر است زیرا گرمای منتشر شده از خورشید، به آزاد شدن گازهای یخ‌زده آن منجر می‌شود و مانند موتور موشک عمل می‌کند اما اوموآموا در این صورت باید دنباله مشخصی از خود به جا گذاشته باشد.

حدس لوب این است که این جرم می‌تواند یک کاوشگر دیسک مانند یا قطعه‌ای از زباله‌های فضایی باشد که توسط موجودات فرازمینی رها شده‌اند.

