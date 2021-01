مهم ترین فیلم های سینما در سال ۲۰۲۱

بسیاری از آثار مهم سینمایی که در سال ۲۰۲۰ بواسطه شیوع ویروس کرونا فرصت اکران نیافتند، امیدوارند در سال جدید میلادی بر پرده بزرگ سینما دیده شوند.

به گزارش ایسنا، سینما که در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران جهانی کرونا و متعاقب آن تعطیلی سینماها و عدم اکران بسیاری از فیلم های مطرح چالشی بی سابقه را تجربه کرد، به نظر می رسد در سال ۲۰۲۱ حرف متفاوتی برای گفتن دارد و با واکسیناسیون تدریجی کرونا، سینما بار دیگر درهای خود را به روی مخاطبان باز خواهد کرد.

چندین دنباله مهم سینمایی و برخی دیگر از آثاری که سال گذشته اکران خود را به تاخیر انداختند ، در فهرست مهم ترین فیلم هایی قرار دارند که سینمادوستان در سال جدید میلادی در انتظار تماشای آنها هستند:

رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon)

تاریخ اکران: ۵ نوامبر

انیمیشن جدید کمپانی دیزنی با صداپیشگی «آکوافینا» و «کلی مری ترن»، اولین انیمیشن بلند دیزنی است که داستان یک قهرمان زن از حنوب شرق آسیا را روایت می کند.

این انیمیشن قرار است به طور همزمان در سینما و سامانه نمایش آنلاین دیزنی پلاس عرضه خواهد شد. این انیمیشن روایت سفر قهرمان داستان به نام رایا است که در پی یافتن آخرین اژدها برای برقرای صلح در دنیای اساطیری است.

سفر به آمریکا ۲ (Coming 2 America)

تاریخ اکران: ۵ مارس

«ادی مورفی» پس از قسمت اول فیلم «سفر به آمریکا» در سال ۱۹۹۸، بار دیگر در نقش شاهزاده ای مقابل دوربین رفته است. این فیلم را «کریگ برو» با فیلمنامه ای از «کنیا باریس» و «دیوید شفیلد» کارگردانی کرده است. این فیلم قرار بود در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ در آمریکا اکران شود که به دلیل بیماری کرونا انتشار آن به تعویق افتاد.

آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک (The Many Saints of Newark)

تاریخ اکران: ۱۲ مارس

این فیلم که در واقع پیش درآمدی بر وقایع و شخصیت های سریال موفق تلویزیونی «سوپرانو» محصول شبکه HBO است، روایتی است از درگیری های سال ۱۹۶۷ میلادی میان ایتالیایی و جامعه سیاه پوستان در شهر نیورک ایالت نیوجرسی. «آلن تیلور» در حالی این فیلم را کارگردانی کرده که پیش از این نیز چند اپیزود از سریال «سوپرانو» را نیز ساخته بود.

ماربیوس (Morbius)

تاریخ اکران: ۱۹ مارس

این فیلم ضدقهرمانی و جدید، طرفداران سینمای ابرقهرمانی را به شخصیتی به نام دکتر میشل ماربیوس آشنا می کند که از ضدقهرمانان کلاسیک کتاب مصور «مرد عنکبوتی» است که در حالی که در تلاش برای بیماری خونی نادر خود است تبدیل به یک خون آشام می شود. «جرد لتو» بازیگر برنده اسکار، ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی است.

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die)

تاریخ اکران: ۱۲ آوریل

پس از فرآیند تولید پرحاشیه جدیدترین قسمت از سری فیلم‌های «جیمز باند» که با کناره‌گیری «دنی بویل» از کارگردانی، آسیب‌دیدگی«دنیل کریگ» در صحنه فیلمبرداری و وقوع یک انفجار در حین ساخت فیلم همراه بود، بالاخره بیست و پنجمین «جیمز باند» به کارگردانی «کری فوکانا» سال گذشته آماده اکران شد اما تاریخ اکران چندین بار به تعویق افتاد و حتی زمزمه های مبتنی بر فروش حق نمایش این فیلم به سامانه های نمایش آنلاین نیز مطرح شد. سرانجام بیست و پنجمین قسمت از سری فیلم های «جیمز باند» که آخرین حضور «دنیل کریگ» در نقش مامور ۰۰۷ خواهد بود، در سال جدید میلادی اکران خواهد شد. «رامی مالک» بازیگر برنده اسکار و «لئا سیدو» از جمله دیگر بازیگرن این فیلم هستند.

یک مکان ساکت: قسمت دوم (A Quiet Place Part II)

تاریخ اکران: ۲۳ آوریل

یکی دیگر از فیلم های که سال گذشته فرصت اکران نیافت قسمت دوم فیلم «یک مکان آرام» بود. این فیلم در ژانر ترسناک به نویسندگی و کارگردانی «جان کرازینسکی» ساخته شده و «امیلی بلانت» در کنار «میلیسنت سیموندز»، «نوآ جوپ» و «کیلین مورفی» بازیگران آن هستند که دنباله‌ای بر قسمت اول این فیلم محصول سال ۲۰۱۸ به‌شمار می‌رود.

بیوه سیاه (Black Widow)

تاریخ اکران: ۷ می

این فیلم ابرقهرمانی بر اساس شخصیتی به همین نام از شرکت مارول کامیکس است که توسط مارول استودیوز تولید شده و کمپانی والت دیزنی توزیع آن را بر عهده خواهد داشت. این فیلم به کارگردانی «کیت شورتلند» و فیلم‌نامه ای از «ژاک شفر» و «ند بنسون» ساخته شده و «اسکارلت جوهانسون» در نقش «ناتاشا رومانوف» (بلک ویدو) بازیگر اصلی آن است و «فلورنس پیو»، «دیوید هاربر»، «ویلیام هرت»، «او.تی. فاگبنلی»، «ری وینستون» و «ریچل وایس» دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

گودزیلا در مقابل کونگ (Godzilla vs. Kong)

تاریخ اکران: ۲۱ می

این فیلم به کارگردانی «آدام وینگارد» دنباله‌ای بر فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» (۲۰۱۹) و «کونگ: جزیره جمجمه» (۲۰۱۷) است و در مجموع سی‌وششمین فیلم از سری فیلم‌های گودزیلا و دوازدهمین فیلم در سری فیلم‌های کونگ محسوب می‌شود. «الکساندر اسکارشگرد»، «میلی بابی براون»، «ایزا گونزالس» و «ربکا هال» از بازیگران این فیلم اکشن و دلهره‌آور هستند.

کروئلا (Cruella)

تاریخ اکران: ۲۸ می

در این فیلم که در حال و هوای دهه ۱۹۷۰ میلادی در لندن و به کارگردانی «کریگ گیلسپی» ساخته شده، «اما استون» در نقش یک شخصیت شریر به نام «کروئلا دِ ویل» بازی کرده است. «اما تامسپسون»، «جوئل فرای پاول»، «والتر هاسر» و «مارک استرانگ» دیگر بازیگران این فیلم کمدی جنایی هستند.

سریع و خشن ۹ (Fast & Furious ۹)

جدیدترین قسمت از سری فیلم‌های اکشن و هیجانی «سریع و خشن» امسال به سینما بازمی‌گردد که با بازی «وین دیزل»، «مایکل رودریگوئز» و همچنین «چالیز ترون» همراه خواهد بود. «جاستین لین» کارگردانی این فیلم جدید را بر عهده دارد. این فیلم در ابتدا قرار بود ۲۰ می ۲۰۲۰ برای اکران شود اما با یک سال تاخیر از ۲۸ می ۲۰۲۱ به سینما میآید.

گزارش فرانسوی (The French Dispatch)

تاریخ اکران: تابستان

در جدیدترین ساخته «وس اندرسون» بازیگران مطرحی چون «فرانسیس مک دورمند» «ویلم دفو»، «کریستوف والتز»، «تیموثی شالامی»، «الیزابت ماس»، «تیلدا سوئینتون»، «سیرشا رونان» و «بیل مورای» نقش آفرینی کرده اند. داستان فیلم «گزارش فرانسوی» که آن را به عنوان نام های عاشقانه در ستایش روزنامه نگاران توصیف کرده اند، در دفتر یک مجله آمریکایی در یک شهر خیالی روی می دهد و یه خط داستانی متفاوت دارد.

«شکارچیان روح: افترلایف» (Ghostbusters: Afterlife)

تارخ اکران: ۱۱ ژوئن

این فیلم با بازی «بیل مورای»، «دان آیکروید»، «امی هادسن» و «سیگورنی ویور» به کارگردانی «جیسون رایتمن»، دنباله‌ای مستقیم بر «شکارچیان روح» (۱۹۸۴) و «شکارچیان روح ۲» (۱۹۸۹) است و داستان آن درباره یک مادر و دو فرزند است که با رسیدن به شهری کوچک متوجه ارتباطشان با شکارجیان روح و میراث مرموز به جامانده از پدربزرگشان می‌شوند.

ونوم: بگذار کارنج بیاید (Venom: Let There Be Carnage)

تاریخ اکران: ۲۵ ژوئن

این فیلم ابرقهرمانی بر اساس کتاب‌های مصور مارول و دنباله قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱۸ است. «اندی سرکیس» با فیلمنامه‌ای از «کلی مارسل» این فیلم را کارگردانی کرده و «تام هاردی» نقش اصلی خود را دوباره در قسمت دوم در کنار «وودی هرلستون»، «میشل ویلیامز» و«نائومی هریس» تکرار کرده است.

مینیون: ظهور گرو (Minions: The Rise of Gru)

تاریخ اکران: ۲ جولای

جدیدترین قسمت از سری انیمیشن های «مینیون ها» را «کایل بالدا» کارگردانی کرده که داستان آن درباره سرگذشت شرورآمیز شخصیت ضدقهرمان «گرو» است. «تاراج هنسون»، «رایل برند»، «جولی اندروز» و «استیو کارل» از جمله صداپیشگان این انیمیشن بلند هستند.

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

تاریخ اکران: ۲ جولای

«تام کروز» در فاصله ساخت قسمتی جدید از سری فیلم‌های «ماموریت غیرممکن»، یکی دیگر از نقش‌های خود را در دنباله فیلم «تاپ گان» احیاء کرده است. در فیلم «تاپ گان: ماوریک» به کارگردانی «جوزف کوشینسکی»، «مایلز تلر»، «وال کیلمر»، «جنیفر کانلی» ، «اد هریس» نیز نقش آفرینی کرده اند. در این فیلم «پیت میشل» (تام کروز) پس از بیش از سی سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی، در معرض یک آزمایش جدید قرار می‌گیرد. قسمت اصلی فیلم «تاپ گان» به کارگردانی «تونی اسکات» در سال ۱۹۸۶ به سینما آمد و با فروش جهانی ۳۵۰ میلیون دلار، به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد.

گشت و گذار در جنگل (Jungle Cruise)

تاریخ اکران: ۳۰ جولای

«دواین جانسون» و «امیلی بلانت» در فیلم فانتری و ماجراجویانه کمپانی دیزنی نقش های اصلی را بازی کرده اند که درباره یک قایق تفریحی کوچک است که گروهی از مسافران را به یک جنگل ماورایی در اعماق آمازون میبرد.

هزار سال آرزو (Three Thousand Years of Longing)

تاریخ اکران: سپتامبر

این فیلم به نویسندگی و کارگردانی «جورج میلر» با بازی «ادریس البا» و «تیلدا سوئینتون» در نقش های اصلی همراه است. جزئیات زیادی درباره داستان این فیلم مطرح نشده اما گفته می شود این فیلم اثری عاشقانه حماسی است . درباره زنی است که در سفرش به استانبول با یک موجود خیالی رو به رو می شود.

تل‌ماسه (Dune)

تاریخ اکران: اول اکتبر

رمان معروف نوشته «فرانک هاربرت» درباره جنگ برای کنترل یک سیاره در سال ۱۹۸۴ توسط «دیوید لینچ» اقتباس سینمایی شد و در سال ۲۰۰۰ نیز یک سریال تلویزیونی بر اساس آن ساخته شد. حالا «دنیس ویلنوو» کارگردان کانادایی فیلم جدید «تل‌ماسه» را به عنوان اقتباسی جدید از رمان پرفروش سال ۱۹۶۵ ساخته است که «تیموتی شالامی»، «ربکا فرگوسن»، اسکار ایزاک» و «خاویر باردم» از جمله بازیگران مطرح آن هستند. این اولین قسمت از اقتباس سینمایی جدید از رمان «تل‌ماسه» است که قرار است یک قسمت دیگر هم داشته باشد.

آخرین دوئل (The Last Duel)

تاریخ اکران: ۱۵ اکتبر

درام تاریخی و «ریدلی اسکات» با عنوان «آخرین دوئل» بر اساس کتابی نوشته اریک جَگر» ساخته شده و درباره مردانی در قرن ۱۴ میلادی است که به آنها دستور داده شده تا در جنگ جنگ تا پای جان مبارزه کنند. «مت دیمون»، «آدام درایور» و «جوید کومر» بازیگران این فیلم هستند.

ماموریت غیرممکن ۷ (Mission: Impossible 7)

تاریخ اکران: ۴ نوامبر

«تام کروز» در این فیلم بار دیگر در نقش «اتان هانت» در تلاش برای نجات جهان است. در این فیلم علاوه بر «‌کروز»‌، «ربکا فرگوسن»، «نیکلاس هولت»، «هایلی اتول»‌،‌«شیا ویگهام»‌، «‌پام کلمنتیئف» و «هنری چرنی» نیز به ایفای نقش می‌پردازند و «کریستوفر مک کوایر» که کارگردانی دو سری پیشین «ماموریت غیرممکن»‌ یعنی «فال اوت»‌ و «ملت یاغی» را بر عهده داشت در هفتمین سری از فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» نیز به عنوان نویسنده و کارگردان حضور خواهد داشت. «ماموریت غیرممکن ۷» قرار بود از تاریخ بیست وسوم جولای سال ۲۰۲۱ در سینماها اکران شود اما به سبب شیوع ویروس کرونا و وقفه در فیلم‌برداری، از ۴ نوامبر ۲۰۲۱ میهمان سینماهای جهان خواهد بود.

الویس (Elvis)

۵ نوامبر

در فیلم زندگی نامه «الویس پرسلی» که «باز لورمن» آن را کارگردانی کرده، «تام هنکس» و «آستین باتلر» در نقش این چهره نامدار موسیقی بازی کرده اند که روایتی است از به شهرت رسیدن «الویس پرسلی». هنوز نام دقیق این اثر سینمایی اعلام نشده است.

کوچه کابوس (Nightmare Alley)

تاریخ اکران: دسامبر

«گیرمو دل تورو» کارگردان برنده اسکار مکزیکی فیلم «کوچه کابوس» را بر اساس رمانی با همین نام نوشته «لیندسی گرشام» ساخته و در این تریلر روانشاختی «کیت بلانشت» و «بردلی کوپر» دو بازیگر اصلی هستند. «ویلم دفو» و «رونی مارا» نیز در این فیلم بازی کرده اند.

داستان وست ساید (West Side Story)

تاریخ اکران: ۱۰ دسامبر

هدف «استیون اسپیلبرگ» برای کارگردانی یک فیلم موزیکال بالاخره محقق شد و او امسال نسخه سینمایی نمایش کلاسیک «داستان وست ساید» را به سینما می‌آورد. نمایش «داستان وست ساید» که برگرفته از نمایشنامه رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر است، اولین بار در دهه ۱۹۵۰ میلادی در تئاتر برادوی به روی صحنه رفته بود و روایتگر داستان تونی و ماریا است که علی‌رغم دشمنی و رقابت میان دارو دسته‌های خیابانی آنها در نیویورک، عاشق هم می‌شوند. «رابرت وایز» در سال ۱۹۶۱ فیلمی بر اساس این نمایش ساخت که در ۱۰ شاخه نامزد جایزه اسکار شد، اما گفته می‌شود فیلم «اسپیلبرگ» اقتباس وفادارنه‌تری به نمایش در مقایسه با ساخته «وایز» است. در فیلم جدید «اسپیلبرگ»، «آنسل انگورت» بازیگر اصلی است و «ریتو مورنو» که در نسخه سال ۱۹۶۱ این فیلم بازی کرده بود نیز حضور دارد.

مرد عنکبوتی ۳ (Spider-Man 3)

تاریخ اکران: ۱۷ دسامبر

دنباله بدون عنوان Kمرد عنکبوتی: دور از خانه» سومین فیلم با حضور «تام هالند» در نقش اصلی است و گفته می شود شخصیت های شریر داستان شامل دکتر اکتاپوس با بازی «توبی مک گوایر» و اکترو با بازی «جیمی فاکس» نقش های خود را در این فیلم تکرار کرده اند.

ماتریکس ۴ (The Matrix 4)

تاریخ اکران: ۲۲ دسامبر

جدیدترین قسمت از فیلم علمی-تخیلی و اکشن «ماتریکس» به کارگردانی «لنا واچوفسکی» و با نقش‌آفرینی مجدد «کیانو ریوز» در نقش اصلی، از جمله پروژه‌های مهم سینمایی بود که تولید آن به سبب شیوع ویروس کرونا در سال گذشته متوقف شده بود. «کری-ان ماس»، «یحیی عبدالمتین»، «نیل پاتریک هریس»، «جسیکا هنویک» و «جاناتان گروف» از جمله دیگر بازیگران این فیلم علمی تخیلی هستند.

تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth)

تاریخ اکران: اعلام نشده

«دنزل واشنگتن» در نقش اصلی فیلم جدید بر اساس نمایشنامه معروف «ویلیام شکسپیر» مقابل دوربین «جوئل کوئن» به عنوان کارگردان رفته است و از جمله موارد استثنائی است که «اتان کوئن» برادرش را در امر کارگردانی همراهی نمی کند. «فرانسیس مک دومند» در این فیلم در نقش لیدی مکبث بازی کرده و «برندون گلیسون» و «کری هاوکینگز» دیگر بازیگران آن هستند.

