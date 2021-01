آغاز یک پژوهش جهانی گسترده برای بررسی تاثیر کووید-۱۹ در بروز آلزایمر

پژوهشگران آمریکایی و انگلیسی قصد دارند پژوهش گسترده‌ای را آغاز کنند که تاثیر کووید-۱۹ را در بروز بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، پژوهشگران نگران این موضوع هستند که شاید کووید-۱۹، آسیب بلندمدت به مغز و سیستم عصبی مرکزی را در پی داشته باشد و نهایتا به بروز آلزایمر منجر شود.

دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس، در حال برنامه‌ریزی یک پژوهش گسترده جهانی هستند تا این احتمال را که شاید کروناویروس سال‌ها پس از ابتلا، به کاهش شناختی، آلزایمر، پارکینسون و سایر شکل‌های زوال عقل منجر شود، مورد بررسی قرار دهند.

پژوهشگران هشدار داده‌اند که پیامدهای مشکلات مربوط به مغز که به واسطه کروناویروس ایجاد می‌شوند، تا دهه‌ها به صورت کامل قابل درک نخواهند بود اما کالبدشکافی‌ها، بررسی روی موش‌ها و داده‌های به دست آمده از ویروس‌های تنفسی دیگر، نتایج نگران‌کننده‌ای داشته‌اند.

در حال حاضر، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کروناویروس، به بروز آلزایمر منجر می‌شود اما مشخص شده است که این ویروس می‌تواند به مغز حمله کند. دانشمندان امیدوار هستند که بررسی جهانی آنها بتواند این موضوع را روشن کند.

دکتر "گابریل د اراسکوین" (Gabriel de Erausquin)، پژوهشگر "دانشگاه تگزاس" (University of Texas) آمریکا گفت: از زمان همه‌گیری آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸، بسیاری از بیماری‌های مشابه پدید آمده‌اند که با اختلالات مغزی در ارتباط هستند. کروناویروس، عامل یکی از همین بیماری‌ها یعنی کووید-۱۹ است که می‌تواند مغز و سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار دهد.

در این پژوهش قرار است دانشمندانی از "دانشگاه لستر" (University of Leicester) و "مرکز پزشکی کوئینز" (Queen's Medical Centre) انگلستان نیز همکاری داشته باشند.

در حال حاضر، داده‌های کافی در مورد نحوه تاثیر ویروس‌ها بر سلامت بلندمدت شناختی وجود ندارد.

پژوهشی که در سال ۲۰۱۲ در "دانشگاه هاروارد" (Harvard University) انجام شد و در مجله "Science Translational Medicine" به چاپ رسید، ارتباطی را میان آنفلوانزا و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر نشان داد. پژوهشی که در سال ۲۰۱۶ در "دانشگاه بازل" (University of Basel) سوئیس انجام شد، نشان داد که آنفلوانزا با اختلالات عصبی در ارتباط است اما شواهدی مبنی بر تاثیر آن در افزایش خطر آلزایمر نشان نداد.

پژوهشگران باور دارند که همه‌گیری کووید-۱۹، فرصتی منحصر به فرد را برای آنها فراهم می‌کند تا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه آسیب رساندن ویروس‌ها به مغز به دست بیاورند.

پژوهش‌های پیشین ثابت کرده‌اند که کروناویروس به دلیل تحت تاثیر قرار دادن سیستم عصبی مرکزی می‌تواند به هذیان، سکته و یا حتی فلج شدن منجر شود.

دکتر اراسکوین باور دارد که تاثیر بیماری فقط به این نشانه‌های حاد کوتاه‌مدت محدود نخواهد شد و احتمالا در شرایط مزمن بروز خواهد کرد.

پژوهشگران در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که وارد کردن کروناویروس به بینی موش‌ها، تهاجم سریع به مغز را به دنبال دارد.

در این پژوهش جدید، بیش از ۴۰ هزار شرکت‌کننده مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا افراد مبتلا به کووید-۱۹ با افرادی که به این بیماری مبتلا نیستند، مقایسه شوند.

