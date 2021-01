فاکتورهایی که شما را به کرونا نزدیک می کند

ایسنا/مرکزی اگرچه رعایت الگوی غذایی سالم همیشه لازمه برخورداری از سلامت است، ولی در بحران‌هایی مانند کرونا، تبعیت از یک الگوی تغذیه‌ای سالم یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل در تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از ابتلای به این بیماری محسوب شده و در واقع ضرورت بیشتری پیدا می کند.

کارشناس مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در گفت‌وگو با ایسنا، میوه و سبزی‌های رنگارنگ را اکسیر طبیعی تقویت سیستم ایمنی دانست و گفت: مصرف روزانه میوه و سبزی به خاطر دارا بودن مواد مغذی گوناگون از جمله ویتامین‌های A، C، B، املاح معدنی آهن، منیزم، پتاسیم و موادآنتی اکسیدانی همچون فلاونوئید و کارتنوئید می‌تواند ما را در برابر بیماری‌های زیادی بخصوص کرونا بیمه کند.

مینا اسدی افزود: مقدار سبزیجات مورد نیاز بدن با توجه به هرم راهنمای غذایی روزانه سه تا پنج واحد است(هر واحد سبزی حدود یک لیوان سبزی خام یا نصف لیوان سبزیجات پخته است) از این رو بهتر است به جای مصرف مکمل‌های مولتی ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی، از سبزی‌ها و میوه‌های فصل استفاده شود.

وی مصرف روزانه شلغم و کدوحلوایی که سرشار از ویتامین C و A هستند را توصیه کرد و گفت: در دوران قرنطینه به جای مصرف تنقلات چرب و پرنمک(مانند آجیل و تخمه های نمکی) و شیرین (مانند انواع شیرینی و بیسکویت و نوشیدنی‌های شیرین شده با قند)، از انواع میوه‌ها استفاده و از سیر، زنجبیل و پیاز هر روز در غذاها استفاده شود. این مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی هستند.

تغذیه در دوران ابتلا به کووید-۱۹

این کارشناس تغذیه در ادامه گفت: اگر چه تنظیم رژیم غذایی بیمار بهتر است توسط کارشناس تغذیه و رژیم درمانی صورت گیرد ولی توصیه‌های کلی به بیماران می‌تواند به کسانی که به خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی دسترسی ندارند کمک کننده باشد.

وی در ادامه توصیه‌های کلی در ارتباط با تغذیه بیماران مبتلا به کووید ۱۹ را مطرح کرد و با اشاره به اینکه به طور کلی نوشیدن مایعات کافی، گامی مؤثر در کنترل بیماری است، اظهار کرد: استفاده از آب، آبمیوه‌ها، چای و انواع سوپ‌ها همزمان با شروع علائم توصیه می‌شود. هضم ترکیبات مایع نیاز به انرژی کمتری دارد، در نتیجه بدن انرژی کافی برای مقابله با بیماری را خواهد داشت. مایعات به رقیق شدن ترشحات و دفع سموم کمک می‌کنند و باعث تسکین گلو درد می‌شوند.

اسدی افزود: از دیگر ترکیبات مهم در مقابله با این بیماری می‌توان به دریافت کافی ریزمغذی‌های موثر در سیستم ایمنی از قبیل ویتامین‌های C، B۶، E، D و مواد معدنی روی، منیزیم، سلنیوم و امگا ۳ بویژه از منابع غذایی غنی از این ترکیبات اشاره کرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه سلول‌های سیستم ایمنی غنی از ویتامین C هستند و در شرایط استرس دستیابی ویتامین C به سلول های درگیر افزایش می‌یابد که خود توجیه کننده افزایش نیاز به ویتامین C درشرایط بیماری و التهاب است. متخصصان معتقدند ویتامین C نقش مهمی را در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری و کنترل بیماری عهده‌دار است.

وی با اشاره به اینکه باید دریافت مکمل‌های توصیه شده از قبیل ویتامین D براساس پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت برای گروه‌های سنی مختلف صورت گیرد، گفت: استفاده از منابع غذایی ویتامین B۶ همچون تخم مرغ، مرغ، ماهی، قارچ، حبوبات و آجیل‌ها می‌تواند در تقویت سیستم ایمنی نقش داشته باشد. ویتامین B۶ در متابولیسم پروتئین نیز نقش دارد.

این کارشناس تغذیه در ادامه مصرف سوپ به منظور دریافت سبزیجات، غلات کامل(مانند بلغور گندم و جو) و مایعات را توصیه کرد و گفت: در تهیه سوپ می‌توان از منابع پیش ساز ویتامین A(هویج، گوجه فرنگی و کدو حلوایی) و همچنین از انواع سبزیجات برگ سبز نظیر تره، جعفری، اسفناج و گشنیز، برگ چغندر و نیز از سبزیجاتی مثل کلم بروکلی و پیاز به علت داشتن ترکیبات گوگردی و جوانه‌ها به دلیل داشتن انواع ویتامین‌های B و همچنین از منابع پروتئینی مثل حبوبات، تخم مرغ و یا گوشت سفید، ماست یا کشک استفاده کرد.

وی افزود: گنجاندن انواع آجیل و مغزهای بی‌نمک یا کم نمک در برنامه غذایی به عنوان میان وعده برای تقویت سیستم ایمنی مناسب است. آجیل‌ها منبع خوبی از ویتامین E و روی و سلنیوم هستند. البته لازم به ذکر است که نباید در مصرف آنها زیاده‌روی کرد چون حاوی مقادیر زیادی چربی هستند و موجب اضافه وزن و چاقی می شوند.

سه فاکتوری که شما را به کرونا نزدیک می کند

وی با بیان اینکه مصرف زیاد قند و نمک و چربی روز به روز شما را به ابتلا به کرونا نزدیک می کند، افزود: سیستم ایمنی مهمترین عامل و ابزار برای در امان ماندن از ابتلا به کروناست، اما مصرف زیاد قند و نمک و چربی سیستم ایمنی شما را روز به روز ضعیف‌تر می‌کند و احتمال ابتلای شما به کرونا را افزایش می‌دهد.

او با تاکید بر اینکه در دوران همه‌گیری کرونا از مواد غذایی کم چرب، کم نمک و با قند کمتر استفاده کنید، اظهار کرد: به جای استفاده از نوشابه و نوشیدنی‌های شیرین، از دوغ یا ماءالشعیرهای بدون قند در وعده‌های غذایی استفاده کنید. مصرف سس مایونز را محدود کنید و سالاد خود را با چاشنی‌هایی همچون انواع سرکه، آبغوره، آبلیمو، آب نارنج و سبزیجات معطر میل کنید.

به گفته این کارشناس تغذیه برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در تهیه غذاها به جای نمک از سبزی‌های تازه، سیر، لیموترش، آب نارنج، آویشن، شوید و ... استفاده شود.

