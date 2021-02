نخستین شماره نشریه دانشجویی «آی‌طب»؛ دوماهنامه علمی آینده پژوهی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "مغز های بزرگ زنگ زده!! " عنوان سرمقاله این شماره از نشریه است که به قلم مهرشاد جواهری نوشته شده است.

"از ازل"، "تاثیر تنهایی بر مغز انسان"، "درمانی بهتر برای دیابت نوع۱"، "ژن‌هایی برای کشتن ویروس ها"، "چاقی و کووید۱۹"، "گزارشی از یک پیشرفت/ تاثیر DBS در بهبود افسردگی مقاوم در برابر درمان"، "پاسخی به یک حمله/صرع و انواع روش درمان آن"، "جایی برای پیرمردها نیست!/پارکینسون و انواع درمان آن"، "دردهایی که شنیده نمی‌شوند/ بیماری دیستونی و درمان آن"، "سپری از جنس الکترومغناطیس/تحریک درمانی مغز به واسطه TMS"، "تا ابد"، "روزمرگی/هوش مصنوعی و علوم پزشکی (۱)"، "راهی جدید برای ارتباط/ رابط بین مغز و انسان"، " Would you erase me? / ویرایش حافظه برای بهبود PTSD ۳۳ "، "نوآوری در فناوری ایمپلنت حلزونی گوش"، "Prosthetic memory - پروتز حافظه" و "گفت و گو با آندرز سندبرگ نگاهی اخلاقی به کاشت و ارتقای انسانی از طریق ایمپلنت های مغزی" از جمله مباحث و مقالاتی است که در این شماره منتشر شده است.

نشریه دانشجویی «آی‌طب» به صاحب امتیازی سیدامیر حسین فاطمی گروهی و مدیر مسئولی محمدمهدی دهقان نیری و سردبیری مهرشاد جواهری افخم به صورت دوماهنامه منتشر می شود.

