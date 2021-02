پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اراک جزو دانشمندان برتر جهان شناخته شد

ایسنا/مرکزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از قرار گرفتن نام پژوهشگر اراکی، دکتر "رضا درویش چشمه سلطانی" در فهرست دانشمندان برتر جهان بر اساس شاخص دانشگاه استنفورد، خبر داد.

دکتر سید محمد جمالیان در این‌باره اظهار کرد: دانشگاه استفورد هرساله دانشگاه‌های کشورهای مختلف را بررسی و آنالیز کرده و دانشمندان یک درصد و دو درصد را اعلام می‌کند که دکتر درویشی جزو دانشمندان دو درصد برتر اعلام شده است.

وی افزود: فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی مستندات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شده و در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مجله Plos Biology منتشر شده است.

بر اساس اعلام علوم پزشکی اراک، جمالیان گفت: ۱۵۹ هزار و ۶۸۳ پژوهشگر در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند.

وی تاکید کرد: ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش گانه Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers، Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بوده است.

جمالیان خاطرنشان کرد: دکتر درویش با انتشار ۷۹ مقاله و ثبت و انتشار اولین مقاله در سال ۲۰۰۸ در این مجله بر اساس شاخص c رتبه ۷۹۶۰۳ را کسب کرده است.

