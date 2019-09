فیلم « Jojo Rabbit» که مضمونی دارک کمدی یا طنز تلخ داشته و برای اکران در پاییز آماده می‌شود.





به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، تایکا وایتیتی که تجربه کارگردانی فیلم‌هایی از جمله « Thor: Ragnarok»، « What We Do In The Shadows » و « Hunt for the Wilderpeople » را در کارنامه دارد فیلم « Jojo Rabbit » را نیز کارگردانی کرده است.





تایکا وایتیتی علاوه بر کارگردانی این فیلم سینمایی وظیفه نوشتن فیلم‌نامه و تهیه‌کنندگی آن را نیز بر عهده داشته است. ایده اولیه این فیلم اقتباسی از رمانی به نام « Caging Skies» اثر کریستین لئونز است.





اسکارلت جوهانسون، سم راکول، رومان گریفین دیویس، تومانسین مک‌کنزی، ربل ویلسون، آلفی آلن،استیون مرچنت و تایکا وایتیتی (نقش هیتلر) در این فیلم حضور دارند و به ایفای نقش پرداخته‌اند.





فیلم سینمایی « Jojo Rabbit» داستان پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که تمایل دارد جزئی از ارتش جوانان وفادار هیتلر باشد و در تصورات خود نیز هیتلر را به عنوان دوست خیالی خود گرفته است، او هم‌چنین یک دختر یهودی در اتاق زیر شیروانی‌اش پیدا می‌کند و به دنبال پیدا کردن راهی برای خلاصی از او است.





قرار است وایتیتی که در این فیلم نقش هیتلر را بازی می‌کند نسخه‌ای متفاوت از شخصیت هیتلر را به نمایش بگذارد و در غالب دوست خیالی «jojo» به او کمک کند.





وایتیتی زمان آغاز ساخت این پروژه گفته بود که « مراحل فیلمبرداری فیلم ضد جنگ و هجوآمیز (Jojo Rabbit) را شروع کرده‌ایم؛ تیم بازیگری فوق‌العاده‌ای را دور هم جمع کرده‌ایم و بسیار هیجان‌زده‌ام از این‌که سرانجام می‌توانم نازی‌ها و عقاید آن‌ها را دست انداخته و به تمسخر بگیرم. این فیلم نژادپرستان زیادی را عصبانی خواهد کرد و این موضوع من را بسیار خوشحال می‌کند.»





متیو گرین‌فیلد و دیوید گرین‌بام که از تهیه‌کنندگان این اثر سینمایی هستند نیز در رابطه با این پروژه‌ گفته‌اند که « تایکا استاد اضافه کردن دو عنصر صداقت و انسانیت به هرگونه داستانی است و از طرفی کارهایش می‌تواند ما و تماشاچیان را بخنداند. ما نیز برای همکاری با وی در ساخت فیلم ماجراجویانه (Jojo Rabbit) بسیار هیجان‌زده‌ایم.»





فیلم « Jojo Rabbit» قرار است در زمان اکران با فیلم‌هایی از جمله « Zombieland 2: Double Tap»، « Maleficent: Mistress of Evil» و « The Hunt» رقابت کند.





از شرکت‌های « Czech Anglo Productions»، « Piki Films»، « Defender Films» و « Fox Searchlight Pictures» می‌توان به عنوان شرکت‌های تولیدکننده این اثر نام برد.





کمپانی فاکس سرچلایت اعلام کرده است که فیلم « Jojo Rabbit » برای اکران در تاریخ 18 اکتبر 2019 (26 مهر 1398) آماده شده است.





منبع:

www.imdb.com