مرگ در ذاتِ شبِ دهكده از صبح سخن مي گويد؛ سوگ سوزهاي قلم در مرگِ استادی عزيزِ نجيبِ و شریف و دلسوز

به دنبال درگذشت جمال زیانی، نویسنده، پژوهشگر و شیراز شناس شهیر، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان فارس، در یادداشتی این ضایعه را اسف بار خواند و آن را به جامعه فرهنگی و هنری شیراز، فارس و ایران تسلیت گفت.

به گزارش ایسنا منطقه فارس، دکتر محمدرضا خالصی، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و استاد دانشگاه، در یادداشتی که به واسطه درگذشت جمال زیانی نوشت، آورده است:

" مرگ را سال هاست تلخ و ناگوار نمي نگرم، دير سالي است كه حَق و حظَش را مي شناسم، با فرودش بر نمي آشوبم وسر بر ديوار نمي كوبم، مي دانم لاجَرَم مي آيد و جُرعۀ فراق را به فَرجام مي نوشاند و اين واقعيت را هيچ چيز نمي تواند كه بپوشاند .

هيچ گُربُزي را گريز و گزيري از اين مَحتوم ناگزير نيست .

بر آن سرم كه مرگ را براي خويش آفتي نمي دانم و ازآن مَخافتي ندارم .

بر اين باورم كه به قول والت ويتمن :

Bath me OGod in thee mounting to thee I and my soul to range in range of thee.

مرگ زير و زَبَر شدني است براي قطره ها و جوي ها و رودها و الحاق گشتني است به ژرفناي دريا .

مرگ دل به امواج سپردن است و تن از آن به دَر نَبُردن، غَرقه گي است و جان بُردگي است و در آخِر مرگ، همان زندگي است .

چه دانم؟ نيســـــتم؟ هستم؟ وليك اين مـــــــايه مي دانم

چو هســــــــــتم، نيستم اي جان ولي چون نيستم هستم

.... ونترسيم از مرگ / مرگ پايان كبوتر نيست / مرگ وارونه يك زنجره نيست/ مرگ در ذهن اقاقي جاري است/ مرگ در ذاتِ شب دهكده از صبح پُر است .

اما با همه اين باورها نمي توان در مرگ عزيزان،به دريغ و درد نبود؛ هرچند مرگ، ايشان را از غروب يك نشئه به طلوع نشئه اي ديگر بَرَد :

تو را غروب نمايد ولي شروق بود لحد چو حبس نمايد خلاص جان باشد

اما تيغِ فقدانشان به جانمان مي خَلَد و سينه امان را مي دَرَد؛ مائيم و اين فراق كه سَهلَش نمي توان شمرد .

استادِ عزيز و شريف و نجيب و نقيبِ ما كه شولاي علم و اخلاق توأمان پوشيده بود استاد زیانی با مرگش هرچند خود روي بر آسمان نمود اما كامِ ما دوستدارانش را تلخ و چمشهايمان را گريان كرد .

غيرت حق بود و با حق چاره نيست كو دلي كز حُكمِ حق صد پاره نيست

استاد زیانی را به جِد مصداق اين مفاخرۀ متنبي مي دانم :

وَدَهـــرٌ ناسُهُ ناس صِـــــغارٌ وَ إن كانَت لــهم جثَتٌ ضِـــخامُ

وَ ما أنا بالعيشَ فيـــــــــــهم وَلكن مـــــــعدنُ الذّهَبُ الرّغامُ

« در روزگاري زندگي مي كنم كه مردمانش فَربه اند و لَحيم وليك بي ارزشند وحقير؛ هرچند با آنانَم اما از ايشان نيَم، كانِ زَرَم در ميانِ خاك ها . »

و انصافاً استاد چنين بود، كانِ زَرِ زخّاري بود در اين خاك آلوده روزگار زُمُخت و زِبر .

آن اديبِ نَزيه در روزگاري كه اهلِ ادب و دانش مُنعَزِل اند و مُنقَطِع اند و منكوب

پَري نهفته رُخ و ديو در كَرشمۀ حُسن

كبوترانه به بامِ دانش و بينش پَريد و آب و دان از آن آسمان بَرچيد؛ از اين همه غوغا و غوغائي گريختن و به عُزلت نشستن و به دانش كوشيدن و نجات درآن جُستن و دست به آن يازيدن و به آرامش رسيدن به قول جبران خليل جبران :

تلمصت بالأمس من غوغا المدينة و خرجت أمس في الحقول الساكنة

مردستاني مي خواهد به وسعت دشتستاني مرد. واستاد چنين كرد و پاداشَن آن را نيز كه خَلعَتِ آرامش و آزادگي و وارستگي و دانش پيشگي بود بر قامتِ سازوار و موزونش نشاندند و پوشاندند .

بر تواي نازنين دلم سوزد كه دلــم چون تو غمگسار نداشت

ماتم روزگار داشــــــته ام كه دگـر چون تو روزگار نداشت

تلخي رحلتش را تنها وتنها شيريني سال ها هم صحبتي با وي مي تواند تَحمُل پذير كند .

او بزرگ بود و از اهالي امروز..... جاودانه جايگاهش رضوانِ حضرتِ وَدود بادا"

