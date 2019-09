از لزوم تأمین پزشکان متخصص تا احداث کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی در ملایر

امروز با حضور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور، نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ملایر، تعدادی از مدیران کل درمان غرب و جنوب کشور و مسئولین اجرائی ملایر، بخش‌های جدید بیمارستان تامین اجتماعی ملایر افتتاح شد و رسماً مورد بهره‌برداری قرار گرفت، همچنین نخستین نشست منطقه ای مدیران سازمان تأمین اجتماعی در غرب کشور به میزبانی غرضی ملایر برگزار شد.



به گزارش ایسنا، منطفه همدان، این بخش ها شامل بخش‌های سی ‌تی ‌اسکن، زایشگاه، اتاق عمل، انبار دارویی و ساختمان اداری خیّرساز مجموعاً با اعتبار 11 میلیارد تومان بود که بهره ‌برداری از این بخش‌ها در ادامه اقدامات صورت گرفته به منظور توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی و پزشکی ملایر و با هدف دسترسی سریع و آسان اهالی شهرستان به خدمات درمانی و امکانات پزشکی به شمار می رود.



وزارت بهداشت و درمان در زمینه تأمین نیرو با سازمان تأمین اجتماعی همکاری کند



معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه این سازمان بنابر وظایف ذاتی خود موظف به تمشیت و تأمین امور درمانی بیمارن تحت پوشش است، گفت: رقمی که سالیانه در این زمینه برای بیمه شدگان هزینه می شود حدود یک چهارم بودجه کل کشور است.



دکتر مهدی درخشان با بیان اینکه طی چند سال گذشته معاونت سازمان تأمین اجتماعی روی تأمین زیرساخت ها تمرکز کرده است، افزود: طی 4 سال اخیر معادل 15 سال قبل زیرساخت انجام شده است.



وی با اشاره به اینکه طی این مدت به اندازه 20 سال گذشته در زمینه تأمین تجهیزات مراکز درمانی و گسترش و ارتقای آنها تلاش و کار کردیم، گفت: علاوه بر این توجه به زیرساخت های فناوری اطلاعات و IT برای ما بسیار مهم بوده است.



معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به تلاش مضاعف انجام شده طی سال های گذشته در این راستا، ادامه داد: در حوزه درمان نحستین گامی انجام شده بحث سرمایه گذاری در زمینه HIS یا سیستم اطلاعات بیمارستان بود.



درخشان تصریح کرد: امروزه تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری به عنوان ابزاری مطمئن و به صرفه برای یکپارچه سازی نرم افزارهای مختلف کاربردی در محیط های بهداشتی و درمانی شناخته شده است.



وی با بیان اینکه در چند سال گذشته، مراکز بهداشتی و درمانی کشورمان به ویژه بیمارستان ها در صدد مکانیزه کردن سیستم های اطلاعاتی خود برآمده اند، اظهارکرد: در ابتدا مقصود از چنین فعالیت هایی کاهش هزینه ها ناشی از کاغذ بازی های موجود در سیستم های دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روز افزون می یابد.



این مقام مسول بیان کرد: هدف پیاده شدن سیستم HIS این است که کلیه اطلاعات بهداشتی و درمانی هر فرد در طول عمرش در قالب یک پرونده الکترونیکی ذخیره می شود که در هر نقطه ای از کشور از طریق یک شبکه سراسری کامپیوتری قابل دسترسی باشد.



درخشان خاطرنشان کرد: این سیستم پشتیبانی از فعالیت‌های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک را برای بیمارستان فراهم می‌کند و به معنای پیاده‌سازی یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، از قبیل برنامه‌ریزی ، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری است.



معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه اجرائی شدن نسخه های الکترنیکی در درمان مستفیم را در تمامی مراکز درمانی سطح کشور آغاز کردیم، ادامه داد: اما در درمان غیرمستقیم به صورت نسخ الکترونیکی نیازمند همکاری وزارت بهداشت و درمان هستیم و امیدواریم تا پیایان سال این امر محقق شود.



وی با بیان اینکه در بحث زیرساخت ها، تجهیزات درمانی و فناوری اطلاعات و مباحث سخت افزاری رشد داتشه ایم، اظهارکرد: اکنون به نیروهای ورزیده و کار آزموده با دانش و مهارت بالا نیازمندیم.



درخشان با اشاره به اینکه با وجود این همه زیرساخت اگر پزشکان متخصص و فوق تخصص نباشند در عمل راه به جائی نبرده ایم، گفت: متأسفانه تأمین پزشک متخصص کار و وظیفه ما نیست.



وی یادآورشد: از سال 94 مقرر شده وزارت بهداشت و درمان به سازمان تأمین اجتماعی سهمیه پزشک ندهد و تأمین نیروهای درمانی را برعهده دانشگاه های علوم پزشکی استان های مختلف بگذارد.



معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور به وجود 81 بیمارستان و 290 درمانگاه تأمین اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: انتظار داریم وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه نیروهای مورد نیاز ما، همکاری بیشتری داشته باشند.



درخشان با تأکید بر اینکه بیمارستان های تأمین اجتماعی باری را از روی دوش بحث درمان کشور برمی دارند، پس باید نگاه ملی به آنها داشت، ادامه داد: نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.



وی با بیان اینکه هرساله طی نامه ای نیازمندی ها و درخواست های همکاری خود را به وزرات بهداشت و درمان ارسال می کنیم، اظهارکرد: اما متأسفانه امسال همچون سال های گذشته در خصوص تأمین نیروی متخصص با ما همکاری نشد و پاسخ داده بودند که ما به نیروهای خود نیازمندیم.



درخشان با تأکید بر اینکه درباره نیازمندی ها یبیمارستان های تأمین اجتماعی کشور با وزارتخانه بهداشت و درمان مذاکره می کنیم تا به نتیجه برسیم، در مورد احداث کلینیک ویژه تأمین اجتماعی در ملایر نیز گفت: اگر اداره اوقاف هزینه های احداث این پروژه را تأمین می کند، ما پای کار هسیتم.



معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه پروژه های درمانی ابتدا باید در مععاونت درمان تأیید شود، افزود: در صورت تأمین اعتبار و همکاری خیرین، واقفین، اداره اوقاف و شهردرای ها اگر هزینه ساخت تقبل شود، ما در سازمان تأمین اجتماعی کشور در اسرع وقت مجوز احداث کلینیک ها را از هیأت مدیره أخذ می کنیم.



درخشان در ادامه از مدیریت و تیم همکاران در بیمارستان غرضی ملایر تقدیر کرد و گفت: این مرکز با مدیریت صحیح و با تلاش پرسنل مجرب در سال ها فعالیت خود موفق به کسب موفقیت های متعددی شده است.



پزشکان متخصص مورد نیاز بیمارستان غرضی تأمین شود



نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز به تحولات عظیم رخ داده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان طی 3 سال اخیر اشاره و اظهارکرد: در بحث تجهیزات پزشکی پیشرفت قابل ملاحظه ای در ملایر داشتیم.



محمد کاظمی به دیدار اخیر خود با دکتر نمکی وزیر بهداشت ودرمان و دعوت از وی برای حضور در ملایر برای افتتاح 22 میلیارد تومان پروژه بهداشتی و درمانی خبر داد.



وی در ادامه با بیان اینکه در بیمارستان غرضی ساخت و ساز خوبی صورت گرفته اما همچنان در بحث تأمین پزشکان متخصص و فوق تخصص مشکلات عدیده ای داریم و بیماران در مضیقه هستند، افزود: باید از این امکانات موجود در بیمارستان به نحوه مطلوب استفاده شود.



کاظمی به بچث احداث کلینیک ویژه تأمین اجتماعی در ملایر اشاره و اظهارکرد: در سال 96 طی سفر دکتر ربیعی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی به ملایر و بازدیدش از بمارستان غرضی، دستور احداث این کلینیک صادر و توافق های اولیه انجام شده است.



وی با بیان اینکه اداره اوقاف آمادگی خود را بای احداث این کلینیک اعلام کرده است، گفت: انتظار داریم این موضوع از سوی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور مجدانه پیگری شود.



ملایر در انتظار احداث کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی



دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس نیز احداث کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی را یکی از ضرورت های شهرستان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم با توجه به حضور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور، این موضوع امروز تعیین تکلیف شود.



حجت الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه اینکه هزینه های صفر تا صد این پروژه را تأمین می کند، اظهارکرد: از آنجائی که بخش قابل توجهی از موقوفات ملایر مربوط به موقوفه مرحوم سیف الدوله است و بخشی از موقوفات این واقف بزرگ در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی بوده بنابراین این موضوع، احداث کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی را تسهیل می کند.



وی به نیاز بیمارستان غرضی و بیمه شدگان ملایری به تأمین پزشکان متخصص و فوق تخصص در این مرکز اشاره کرد و گفت: با رفع این مشکلات، میزان خدمات دهی به بیماران افزایش می یابد و سفر معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز منتج به نتیجه می شود.



گفتنی است؛ در پایان با اهدای لوح تقدیر از همکاری و خدمات شایان توجه و ماندگار حاج حسن توکلی و حاج عبادالله توکی دو تن از خیرین بزرگ ملایر، پیگیری های نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، دکتر علی رضا صفری مدیر درمان استان همدان، حسین بابائی شهردار ملایر، عباس خدابخشی شهردار منطقه 2 و هادی اسدی مهندس پروژه های بیمارستان غرضی ملایر تجلیل به عمل آمد.