پایان نامه دانشجوی دانشگاه تبریز به عنوان برتر انتخاب شد

پایان نامه دانشجوی دانشگاه تبریز در جشنواره‌های پروفسور حسابی و خیام، به عنوان برتر انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، پایان نامه سیده ناهید فتوحی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز با راهنمایی دکتر محمد خلج کندری و مشاوه دکتر محمد علی حسینپور فیضی و دکتر مهناز طالبی تحت عنوان "بررسی حضور و برآورد میزان BACE1AS-lncRNA در پلاسمای خون افراد مبتلا به بیماری آلزایمر" عنوان " پایان نامه برتر" را در دوره دوم جشنواره پروفسور حسابی به خود اختصاص داد.

دانشجوی دانشگاه تبریز در این جشنواره به عنوان "دانشجوی برتر" و " پژوهشگر برتر" نیز انتخاب شده و لوح تقدیر ویژه جشنواره را نیز دریافت کرد، این پایان نامه همچنین لوح و تندیس ویژه جشنواره پایاننامه‌های برتر (جایژه ویژه خیام) را هم از آن خود کرده است.

دکتر محمد خلج کندری، استاد راهنمای این پایان نامه و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در این خصوص اظهار کرد: بیماری آلزایمر شایع‌ترین بیماری تحلیل اعصاب مغزی است، اما زمانی تشخیص داده می‌شود که تغییرات جبران ناپذیری در مغز به وقوع پیوسته است و درمان آن دیگر ممکن نیست.

وی گفت: نکته مهم در مورد آسیب شناسی آلزایمر آن است که شروع تغییرات مولکولی آغازگر و پیش برنده بیماری از قبیل تغییرات بیان ژن‌ها، حدود 20 سال قبل از بروز علائم بالینی آن در مغز اتفاق می‌افتند و در صورت تشخیص این تغییرات در بازه زمانی قبل از شروع علائم بالینی، می‌توان با مدیریت صحیح از بروز بیماری پیشگیری کرده یا سن شروع آن را به تعویق انداخت.

وی اضافه کرد: طرح تحقیقاتی اصلی با هدف یافتن بیومارکرهای خونی-پلاسمایی تشخیص آلزایمر با حمایت مالی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری توسط مجری اصلی طرح در دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز در حال اجرا بوده و پایان نامه حاضر هم جزئی از طرح مذکور است.

به گفته وی از پایان نامه حاضر دو مقاله JCR استخراج و در ژورنال‌های Journal of Molecular Neuroscience و Journal of Molecular reports با ضریب تاثیرهای (Impact Factor) 2/57 و 2/1 چاپ شده است و مقاله چاپ شده در مجله Journal of Molecular Neuroscience براساس پایگاه Altmetric توانسته است جزء مقالات برتر 25 درصد قرار گیرد.