دکتر سعدالله نصيري قيداري،عضو هيئت مؤسس نخستين دانشگاه غيرانتفاعي زنجان،در خصوص راه اندازي اين دانشگاه به خبرنگار ايسنا_منطقه ي زنجان_گفت:اين دانشگاه تحت عنوان غيرانتفاعي فارابي،در سايت قديم مرکز تحصيلات تکميلي علوم پايه ي زنجان داير خواهد شد که از مهرماه سالتحصيلي 85_84 در رشته هاي فيزيک و IT اقدام به پذيرش دانشجو خواهيم نمود.

وي افزود:طبق توافقي که با سازمان سنجش داشته ايم،مقرر گرديده در هر رشته 40 دانشجو جذب نمائيم.همچنين در اين دانشگاه دوره هاي ويژه ي آموزش زبان و کامپيوتر را خواهيم داشت که به عنوان فوق برنامه محسوب مي شوند که جزء شاخصهاي اصلي دانشگاه مي باشد و دليل اصلي آموزش اين دوره ها اين است که دانشجوي فارغ التحصيل از دانشگاه فارابي در صورت توانمند بودن بتواند در هر يک از دانشگاههاي داخل و خارج کشور اقدام به ادامه ي تحصيل نمايد.

دکتر نصيري قيداري،در ارتباط با اعضاي هيئت مؤسس اين دانشگاه،اظهار داشت:در اين هيئت از اساتيد برجسته ي فيزيک کشور از جمله پرفسور ثبوتي،رئيس مرکز تحصيلات تکميلي زنجان و نيز سه نفر دکتراي IT را براي اين منظور استفاده می نماييم و توافق گرديده يک نفر دکتراي IT از کشور فرانسه در اين حوزه استخدام گردد.

اين مقام مسئول در پايان،به امکانات آموزشي اين دانشگاه اشاره نمود و خاطر نشان ساخت:خوشبختانه فضاي آموزشي اعم از کتابخانه و محيط آموزشي به مقدار مورد نياز وجود دارد که در تلاش هستيم امکانات نرم افزاري خود از جمله سايت کامپيوتر و آزمايشگاه را نيز افزايش دهيم.