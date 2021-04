براساس یک مطالعه‌ی جدید، جاده‌ها و وسایل نقلیه‌ای که در آن‌ها حرکت می‌کنند مسئول ۸۴ درصد میکروپلاستیک‌های(پلاستیک‌های کوچک) موجود در هوا هستند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، محققان دانشگاه ایالتی یوتا(Utah) منابع مختلف آلودگی میکروپلاستیکی هوا را که در مدت ۱۴ ماه در غرب ایالات متحده یافت شده‌اند، بررسی کردند.

نویسندگان این مقاله هشدار می‌دهند که این ذرات میکروسکوپی پلاستیک در همه‌جا وجود دارند، بر روی رشد گیاهان تاثیر می‌گذارند، از طریق تنفس وارد بدن ما می‌شوند، اقیانوس‌ها را آلوده می‌کنند و در روده حشرات قطب جنوب و حتی در جریان خون انسان یافت شده‌اند.

گروه محققان آمریکایی دریافتند که ۸۴ درصد میکروپلاستیک‌های موجود در هوا از گرد و غبار جاده‌ها ناشی می‌شوند که بیشتر از تایر خودروها می‌آید. ۱۱ درصد دیگر از بیرون پاشیدن آب دریا و پنج درصد از خاک‌های کشاورزی می‌آیند.

جنیس براهنی(Janice Brahney)، ناتالی ماهووالد(Natalie Mahowald) و همکارانشان منابع اصلی میکروپلاستیک‌های موجود در جو را بررسی کردند. آن‌ها همچنین مکان‌هایی که میزان آن‌ها بیشتر است را نیز بررسی کردند.

آن‌ها میکروپلاستیک‌های زمین را در اقیانوس و میکروپلاستیک‌های اقیانوس را روی زمین یافتند که نشان می‌دهد این ذرات در حال گردش در جو هستند.

نویسندگان این مقاله توضیح دادند: مناطقی که منابع و میزان این میکروپلاستیک‌ها در آن‌ها زیاد است شامل اروپا، آسیای شرقی، خاورمیانه، هند و ایالات متحده آمریکا می‌شود.

به طور کلی بیشترین میزان این ذرات در بالای سطح اقیانوس‌ها تخمین زده شد. این ذرات به نسبت اندازه‌ای که دارند می‌توانند برای مدت یک ساعت تا شش و نیم روز در هوا باقی بمانند. این زمان برای انتقال آن‌ها از قاره‌ای به قاره‌ی دیگر کافی است. حتی دورترین قاره‌ی کره‌ی زمین مانند قطب جنوب نیز به رغم اینکه این ذرات را منتشر نمی‌کند اما این ذرات را در جو خود دارد.

یافته‌ها نشان می‌دهد حتی زمانی که این ذرات روی سطح آب یا زمین می‌نشینند امکان برگشت دوباره‌ی آن‌ها به جو وجود دارد.

براهنی می‌گوید: درک این موضوع که چگونه این میکروپلاستیک‌ها در چرخه‌ی جهان حرکت می‌کنند برای یافتن راهی برای رفع این مشکل ضروری است.

این گروه توضیح دادند: پلاستیک به طور مستقیم از سطل زباله‌ها و یا محل دفن زباله‌ها وارد جو نمی‌شود بلکه از زباله‌های قدیمی و از بین رفته ناشی می‌شود.

جاده‌ها منابع بزرگی برای تولید میکروپلاستیک‌ها هستند زیرا در آن‌ها تایر خودروها فرسوده شده و ذرات کوچکی از طریق نیروی ایجاد شده توسط وسیله‌ی نقلیه به هوا ارسال می‌کنند.

امواج اقیانوسی نیز همین‌گونه هستند. آن‌ها پر از پلاستیک‌های حل نشدنی هستند که شامل بسته‌بندی مواد غذایی، بطری نوشابه و کیسه‌های پلاستیکی می‌شود. این ذرات پلاستیکی به سمت سطح آب آمده و توسط موج و باد به هوا پرتاب می‌شوند.

ذرات ناشی از منابع کشاورزی بیشتر در آفریقای شمالی و اوراسیا دیده شدند، در حالی که جاده‌ها تاثیر زیادی بر تمام مناطق پرجمعیت جهان دارند.

براهنی می‌گوید: این تحقیقات مهم هستند اما این تازه شروع کار است و برای درک اینکه محیط‌های مختلف چه تاثیری بر این فرایند دارند، یعنی مکان‌های خشک در برابر مکان‌های مرطوب و کوه‌ها در مقابل دشت‌ها، باید کارهای بیشتری انجام شود.

جهان تولید و مصرف پلاستیکش را کاهش نداده و پاسخ به این سوالات هر سال ضروری‌تر می‌شود.

این یافته‌ها در مجله‌ی Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است.

انتهای پیام