یک موشک چندبار مصرف فالکون ۹ روز گذشته ۴ مه (۱۴ اردیبهشت) ۶۰ ماهواره‌ی دیگر استارلینک را به مدار زمین برد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، موشک فالکون۹ در ساعت ۳:۰۱ بعدازظهر به وقت منطقه‌ی زمانی شرقی(۱۱:۳۱ شب به وقت تهران) از فلوریدا برخواست. ماموریت استارلینک ۲۵ برای گسترش سرویس اینترنت این شرکت انجام شد و موشک فالکون ۹ که برای این سفر مورد استفاده قرار گرفت نهمین سفر خود را انجام می‌داد، این موشک پیش از این شش ماموریت استارلینک دیگر و دو ماموریت "Telstar ۱۸ Vantage" و "Iridium-۸" را به انجام رسانده است. همانند ماموریت‌های قبلی این موشک نیز بر روی سکوی "Of Course I Still Love You" شرکت اسپیس‌ایکس در اقیانوس اطلس فرود آمد.

ماهواره‌ها به درستی در جای خود قرار گرفتند و این پرتاب دهمین ماموریت استارلینک در سال جاری بود.

