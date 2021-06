انجمن‌های علمی دانشجویی زبان انگلیسی دانشگاه رازی و زبان‌شناسی دانشگاه جهرم جلسه‌ای با موضوع «بررسی وقفه واکه در زبان فارسی» برگزار می‌کنند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این جلسه با عنوان "تحمل و وضوح وقفه واکه در فارسی (Tolerance and resolution of vowel hiatus in Persian)" با حضور کوروش آریایی ـ دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه تورنتو، پنجشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ برپا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از آدرس https://www.skyroom.online/ch/razi۱۳۹۹/scientific-association-of-english-language-and-literature در این جلسه شرکت کنند یا برای اطلاعات بیشتر به شناسه @fardaj پیام دهند.

در آواشناسی، واکه یا مُصَوّت (حرف صدادار) واج‌هایی در زبان گفتاری است که ویژگی آن به وسیله وضعیت باز مجرای صوتی شناخته می‌شود که در آن هیچ فشار هوایی در بالای حنجره ایجاد نمی‌شود.

این برنامه با همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه ارومیه، دانشگاه کردستان، دانشگاه بیرجند و زبان‌شناسی دانشگاه رفسنجان برگزار می‌شود.

