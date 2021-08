نشریه دانشجویی «متریال تایمز» منتشر شد

نخستین شماره نشریه دانشجویی «متریال تایمز» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف (بلور) منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "کاربرد مهندسی مواد در صنعت خودروسازی"، "ایروژل ها(AeroGels)"، "پارچه های هوشمند/حسگر های شیمیایی و بیوشیمیایی پوشیدنی"، "پروتز های زانو"، "شاید هاوکینگ هم در فیزیک دو تقلب می کرد!"، "نویسه اپلای What not to do"، "در دل نمک / گردشگری در معدن شهر کهیوره"، "شورای صنفی دانشجویان" و "آشنایی با انجمن علمی دانشکده" از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

شماره نخست نشریه دانشجویی «متریال تایمز» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف (بلور)، و مدیر مسئولی و سردبیری یاسمین مسگرا منتشر شده است.

انتهای پیام