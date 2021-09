دکتر مهدی داور پناه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، توسط مؤسسه IEEE- شاخه ایران به‌عنوان پژوهشگر جوان برجسته سال ۲۰۲۰ انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی داورپناه؛ استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، توسط مؤسسه IEEE، در شاخه ایران به‌عنوان پژوهشگر جوان برجسته در سال ۲۰۲۰ انتخاب شد. این انتخاب از بین محققان داخل کشور با سن کمتر از ۴۰ سال در رشته‌های برق و کامپیوتر انجام شده است.



بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران؛ مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای و غیرانتفاعی است. هدف این مؤسسه کمک به پیش‌برد فناوری به‌طور عام و حوزه‌های وابسته به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به‌طور خاص است. این مؤسسه در سال ۱۹۶۳ در کشور آمریکا بنیان گذاشته شده است.

