ساخت نانوذرات نیکل برای ساخت آینه‌ پزشکی و تلسکوپ

گروهی از محققان دانشگاه علم و صنعت روش سبز برای سنتز نانوذرات مغناطیسی نیکل آینه‌ای ارائه کردند که به گفته آنها این محصول علاوه بر آنکه در ساخت آینه‌های پزشکی کاربرد دارد، در ساخت آینه تلسکوپ نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، علی ملکی، استاد تمام گروه شیمی آلی و عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره این پروژه گفت: در این پژوهش برای اولین بار نانو ذرات نیکل به روش آسان شیمیایی به جداره‌ شیشه متصل شدند و خاصیت بازتاب نور و آیینه شدن را مورد ارزیابی قرار دادیم. این خاصیت صرفا در سایز نانو قابل دست یافتن بود و همچنین خاصیت آنتی باکتریال خوب این نانوذرات نیز به اثبات رسید.

وی افزود: یکی از کاربردهای این فناوری، ساخت آینه مورد استفاده در صنعت و ادوات پزشکی است، زیرا سمیت آینه نیکلی کمتر از جیوه بوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر از نقره است.

ملکی یادآور شد: همچنین این نانوذرات دارای خواص آنتی‌باکتریال بوده و دو باکتری بیماری‌زای "استافیلوکوکوس اورئوس" و "اشریشیا کُلی" را به طور مؤثری از بین می‌برد. داشتن خواص آنتی باکتریال بالا برای حذف و از بین بردن آلاینده‌های زیست‌محیطی از جمله کاربردهای این آینه است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت از دیگر کاربردهای این محصول را ساخت تلسکوپ‌ها دانست و ادامه داد: سامانه‌های رادار و روش‌های پیچیده هواپیمایی، میکروسکوپ‌ها، ابزارآلات پزشکی، خودروها جهت افزایش میدان دید، دوربین‌های شکاری، عینک‌های مختلف، تلسکوپ‌های زیردریایی و لیزرها برای تشدید و یکسو کردن شعاع‌های نور از جمله کاربردهای احتمالی این فناوری هستند.

به نقل از ستاد نانو، نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Synthesis of nickel nanoparticles by a green and convenient method as a magnetic mirror with antibacterial activitie در نشریه Scientific Reports از انتشارات nature به چاپ رسیده است.

انتهای پیام