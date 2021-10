جدال ۲ کهکشان در فضا

به گفته‌ی آژانس فضایی اروپا، تلسکوپ فضایی هابل موفق به ثبت تصویری از جدال دو کهکشان شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، این دو کهکشان در کنار هم با نام "آرپ ۸۶" شناخته می‌شوند و در فاصله‌ی تقریبی ۲۲۰ میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی "اسب بزرگ"(Pegasus) قرار گرفته‌اند. این دو کهکشان به طور مجزا "NGC ۷۷۵۳" و "NGC ۷۷۵۲" نام دارند.

"NGC ۷۷۵۳" کهکشان بزرگ‌تری است که در قسمت بالایی تصویر دیده می‌شود و "NGC ۷۷۵۲" کهکشان کوچک‌تر پایین تصویر است.

آژانس فضایی اروپا در بیانیه‌ای نوشت: به نظر می‌رسد که کهکشان کوچک‌تر به "NGC ۷۷۵۳" متصل است و این ویژگی متفاوت آنها را به "آرپ ۸۶" تبدیل کرده است.

این کهکشان در "اطلس کهکشان‌های عجیب" قرار دارد که در سال ۱۹۶۶ توسط هالتون آرپ(Halton Arp) گردآوری شد.

"The gravitational dance between the two galaxies will eventually result in NGC 7752 being tossed out into intergalactic space or entirely engulfed by its much larger neighbor," the added.

رقص گرانشی میان این دو کهکشان در نهایت باعث هدایت کهکشان کوچک‌تر به سمت فضای بیرونی می‌شود و یا این کهکشان با همسایه بزرگ‌تر خود ادغام خواهد شد.

به گفته‌ی آژانس فضایی اروپا، هدف از رصدهای تلسکوپ هابل درک نقش گازهای سرد در تشکیل ستاره‌های جوان در این تصویر بوده است. در این رصدها، خوشه‌های کهکشانی، ابرهای گازی و غبار کیهانی در چندین منطقه از جمله کهکشان‌های خارج از "آرپ۸۶" مورد آزمایش قرار گرفت.

فعالیت‌های این تلسکوپ فضایی با اندازه‌گیری‌های آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما معروف به آلما که رصدخانه‌ای در شیلی است، ‌ ترکیب شد. محققان با استفاده از هابل و آلما به دنبال اطلاعات بیشتر از نحوه‌ی تشکیل ستاره‌ها هستند.

داده‌های تلسکوپ فضایی جیمزوب نیز در آینده به این تحقیقات کمک خواهد کرد. این تلسکوپ قرار است اواخر سال ۲۰۲۱ برای جستجوی منشا جهان به فضا فرستاده شود. یکی از برنامه‌های تلسکوپ "جیمز وب" رصد کهکشان‌های غبارآلود مثل "آرپ۸۶" است.

