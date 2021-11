آموزش لینوکس و لینوکس اسنشیالز

انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک دانشگاه رازی، دوره آموزشی لینوکس (Linux) و لینوکس اسنشیالز (Linux Essentials) را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این دوره با تدریس مهندس علیرضا خاکنژاد به مدت ۳۵ ساعت طی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزار می‌شود و شروع آن از دوم آذر خواهد بود.

سرفصل‌های این دوره به شرح زیر است:

Linux Essetial:

Introduction

Installation

Basic Commands

Basic of shell scripting

processes

Basic network configuration

manage users

LPIC ۱ :

Hardware Configuration

Change Runlevels

Hard Disk structure

Boot manager

shared libraries

package managers

Text Streams Process Filters

File management commands

Streams, pipes, Redirects

Manage Process

Process Priority

Regular Expression

How to use file systems

Disk Quota

File Permisions

Hard link - Soft Link

Personalization shell

writing script

SQL

X11

Display Management

Manage User and group Accounts

manage tasks

Internationalisation and localisation

system time

log management

Mail Transfer Agent

Manage Printers

Network Commands

Perform Security administration tasks

resource constraints

sudo

Host security

cryptography

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شناسه @mechatronics2021a پیام دهند.

عبارت Linux از سال ۱۹۸۴ شناخته شده است. از لحاظ فنی می‌توان لینوکس را به تنهایی به عنوان هسته سیستم عامل معرفی کرد اما از طرفی برخی نیز لینوکس را نوعی سیستم عامل مانند ویندوز می‌دانند.

می‌توان سیستم عامل لینوکس را از قدرتمندترین سیستم عامل‌های موجود در بازار دانست که بصورت‌ متن باز ارائه می گردد.

انتهای پیام