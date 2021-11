آزمایش یک هواگرد عمودپرواز پیشرفته

شرکت هواپیماسازی جمهوری چک "Zuri"اولین آزمایش پرواز نزدیک به زمین هواگرد عمودپرواز خود را انجام داده است.

به گزارش ایسنا، شرکت Zuri مستقر در جمهوری چک به یک نقطه عطف کلیدی در برنامه آزمایش و توسعه هواگرد هیبریدی عمودپروازخود دست یافته است.

این شرکت که از سال ۲۰۱۷ در حال توسعه هواگرد خود است به تازگی موفق به انجام اولین آزمایش پرواز نزدیک به زمین آن در فرودگاهی نزدیک پراگ شده است. طول پهنای بال این هواگرد ۱۱ متر (۳۶ فوت) و وزن ۵۰۰ کیلوگرم (۱۱۰۰ پوند) است.

این شرکت که چند سال است در حال توسعه این هواگرد عمودپرواز هیبریدی است قصد دارد که هواگردش بردی معادل ۷۲۰ کیلومتر (۴۵۰ مایل)، سرعت کروز ۳۲۰ کیلومتر در ساعت (۴۵۰ مایل در ساعت) و ظرفیت ۴ سرنشین را داشته باشد.

در هواپیماهای عمود پرواز(Vertical Take off and Landing یا VTOL) نیروی برآر مورد نیاز مستقیماً توسط موتور فراهم می‌شود. شیوه متداول در هواپیماها برای برخاستن از روی باند بدین ترتیب است که هواپیما پس از رها شدن ترمز با حداکثر توان حرکت کرده تا به سرعت مشخصی که نیروی مورد نیاز برای جدا شدن از سطح زمین است برسد. این نوع هواپیماها برای تغییر جهت نیروی رانش موتور مجهز به سیستم کنترل بردار پیشرانه‌ای(Thrust vectoring) هستند.

