یک کارشناس فوتبال می‌گوید ایران در گروه خوبی قرار گرفته و رقبای خوبی هم دارد اما این تیم‌ها شکست ناپذیر نیستند و می‌توان برای غلبه بر آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.

مرتضی محصص در گفت‌وگو با ایسنا، درباره هم‌گروهی ایران با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و برنده پلی آف اروپا (برنده ولز – اوکراین یا اسکاتلند) در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار کرد: به نظرم قرعه‌کشی به نحوی پیش رفت که گروه مرگی وجود ندارد. هر کدام از تیم‌های ولز، اسکاتلند یا اوکراین با ما هم‌گروه شوند، تیم های خوبی هستند اما شکست ناپذیر نیستند. من بازی آمریکا با کاستاریکا را در انتخابی جام جهانی مشاهده کردم. آمریکا بازیکنان خوب و مربی جوانی دارد. قدر مسلم قدرتمندترین رقیب ما هم انگلیس خواهد بود.

او با اشاره به نقش مهم گرت ساوت‌گیت در موفقیت‌های انگلیس در چند سال گذشته اظهار کرد: گرت ساوت گیت یکی از مربیان خیلی خوش‌فکر و نوآور در فوتبال است. کسی که قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ به آمریکا سفر می‌کند و با مربیان لیگ بسکتبال NBA صحبت می‌کند تا درباره نحوه زدن ضربات ایستگاهی، اطلاعات بهتری به دست آورد.

* شاید خیلی‌ها حرف اسکوچیچ را جدی نمی‌گیرند

این مدرس فوتبال با بیان اینکه فوتبال یک بازی غیر قابل پیش‌بینی و پرنوسان است، توضیح داد: اسکوچیچ ادعا کرده بود که تیم ملی انگلیس را شکست می‌دهد. شاید خیلی‌ها حرف او را جدی نگیرند اما هیچ چیزی در این فوتبال غیر ممکن نیست. اگر فکر کنیم در این جام جهانی هم مانند ادوار گذشته رقابت‌ها در دور گروهی حذف می‌شویم از انصاف به دور است. الان صاحب مهره‌های خوبی هستیم که باتجربه هستند. کادرفنی هم اگر بهترین نباشد، از بهترین‌های آسیاست. می‌توانیم مربیان را مقایسه کنیم. اسکوچیچ هم با بازیکنان تیم ملی تا حد زیادی از نظر فکری هماهنگ شده است و شناخت خوبی از بازیکنان دارد.

* باید برای تک تک بازیکنان برنامه داشت

وی با بیان اینکه در فوتبال امروز، مربیان برای تک تک بازیکنان خود برنامه دارند، اظهار کرد: اگر بخواهید در هر تیمی موفق شوید، باید تک تک بازیکنان شما از نظر فردی تصمیم خوبی بگیرند. نمی توانیم بگوییم فوتبال گروهی است و یک نقشه برای همه داریم. مربی در فوتبال مدرن باید شناخت خوبی از بازیکنان ذخیره‌ داشته باشند. اسکوچیچ اگر به این مساله بسیار مهم اشراف نداشته باشد، قطعا نزدیک شده است و می‌تواند برای فوتبال کشورمان یک برگ برنده باشد.

* مهم است که مقابل انگلیس صاحب تجربه شویم

محصص با اشاره به بازی نخست تیم ملی ایران مقابل انگلیس گفت: بازی اول ما شاید بتوان گفت سخت‌ترین بازی ما است. روی هم رفته تیم ملی انگلیس می تواند حریف قدری برای ما باشد. خیلی مهم است که در بازی اول با انگلیس صاحب تجربه شویم و با برگزاری مسابقه در مقابل تیم‌های قدرتمند، آمادگی لازم برسیم. نمی‌دانم فدراسیون فوتبال چقدر برای این مسابقات برنامه‌ریزی کرده است.

او با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و برگزاری اردوها و بازی‌های تدارکاتی گفت: بازی های تیم ملی انگلیس در لیگ ملت‌های اروپا به زودی شروع می‌شود و فرصت خوبی است تا از این تیم شناخت لازم را به دست آوریم و از کم و کیف تیم ملی انگلیس بیشتر اطلاع داشته باشیم. در کادرفنی تیم ملی انگلیس، استیو هالند حضور دارد که سال‌ها دستیار ژوزه مورینیو بود. او فرد دانایی است. به نظرم خیلی از تصمیمات مهم را هم استیو هالند می‌گیرد. فکر می‌کنم چیزی نزدیک به ۵-۶ سال است که با ساوت گیت کار می‌کند. بازیکنان تیم ملی انگلیس هم برای اکثریت شناخته شده هستند. برعکس خیلی ها از تیم‌هایی که در جام جهانی هستند، خط حمله انگلیس خیلی قوی است و در سطح بالای دنیاست. در خط میانی و دفاع هم بازیکنان خوبی دیده می‌شوند. هر چند وقت یک بار درباره هری مگوایر داستان درست می شود که اساس درستی ندارد. موفقیت هایی که او در تیم ملی به دست آورده، کارش را راحت کرده است.

* خوشحالم که کادر فنی به شکست انگلیس اعتقاد دارد

او با ابراز خوشحالی از بازی ایران با انگلیس در اولین دیدار این مسابقات گفت: تا حدودی هم خوشحالم که بازی اول ما در مقابل انگلیس است. خیلی از تیم‌ها در طول تورنمنت بهتر می‌شوند. اسپانیا در ۲۰۱۰ که قهرمان شد، در بازی اول مقابل سوئیس شکست خورده بود. این مساله برای همه است. فکر می‌کنم در زمان مناسبی با انگلیس روبرو می‌شوند. خوشحالم که کادر فنی ما این عقیده را دارد که توانایی شکست انگلیس را دارد. حرف اسکوچیچ را به فال نیک می‌گیرم. مساوی هم می‌تواند برای ما برد باشد.

این مدرس فوتبال به گروه‌بندی مسابقات اشاره کرد و افزود: در گروه‌بندی‌ها، گروهی که اسپانیا و آلمان حضور دارند می‌تواند سخت باشد. ژاپن در یک روز خوب می‌تواند هر تیمی را شکست دهد. همینطور گروه بلژیک و کرواسی هم نسبتا سخت است. کانادا در المپیک در بخش بانوان اول شد و در بخش مردان هم توانست صدرنشین دور انتخابی جام جهانی شود. کانادا می تواند رقیب سرسختی برای بلژیک و کرواسی باشد. در بقیه گروه‌ها تعادل خوبی وجود دارد.

* قرعه ایران خوب است

او با اشاره به قرعه تیم ملی ایران در این مسابقات نیز خاطرنشان کرد: در جام جهانی ۱۹۷۸ با هلند، پرو و اسکاتلند، جام جهانی ۱۹۹۸ با آمریکا، آلمان و یوگسلاوی، ۲۰۰۶ با مکزیک، پرتغال و آنگولا، ۲۰۱۴ با نیجریه، آرژانتین و بوسنی و ۲۰۱۸ با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شدیم. قرعه اخیر تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ نمی‌تواند بد باشد. ما در گذشته با آلمان و آرژانتین و هلند بازی کردیم. اگر این قرعه عالی نیست، قرعه خوبی است. خیلی می‌تواند به ما کمک کند. شاید حساس ترین بازی با آمریکا باشد اما فکر می کنم با کیفیت‌ترین بازی ما با انگلیس باشد.

* برنده پلی‌آف گروه ایران از آمریکا قوی‌تر است

محصص در واکنش به اینکه نماینده این گروه از سید چهار یعنی برنده بازی ولز با برنده اسکاتلند و اوکراین در صورت صعود مستقیم در سید دو یا سه قرار می‌گرفتند گفت: هر سه تیمی که در پلی آف اروپا قرار دارند، از آمریکا بهتر هستند. کاملا صحبت شما منطقی و درست است.

این کارشناس فوتبال با اشاره به اهمیت بازی نخست تیم ملی اظهار کرد: باز تکرار می‌کنم پیش بینی کردن درست نیست اما به بازی ایران و مراکش در دوره گذشته توجه کنید. اگر ما این بازی را نمی‌بردیم، در بازی با اسپانیا و مراکش اعتماد به نفس لازم را پیدا نمی کردیم. در ۲۰۱۴ هم اینطور بود. بازی اول ما خیلی مهم است. مساوی با نیجریه به ما کمک کرده بود. حتی اگر با یک گل هم باخته بودیم خیلی فرق می‌کرد. روحیه دادن به تیم در آن زمان کم، اگر غیر ممکن نباشد، کار سختی است.

وی با اشاره به اتفاقات مهم در این جام جهانی گفت: مسلما این جام جهانی، جام شگفتی‌ها و اما و اگرهاست. تاکتیک "ایف اند بات" (If and but) واقعیت فوتبال مدرن است. برای خیلی از لحظات غیرمنتظره باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.

این مدرس فوتبال با اشاره به اهمیت آنالیز و اطلاعات تیم ها گفت: فکر می‌کنم احتیاج به یک گروه متخصص و افراد لایق برای آنالیز داریم. با یک یا دو نفر نمی‌توانیم تیم ملی را به جام جهانی بفرستیم. احتیاج داریم با کمپانی‌های معتبر کار کنیم. کارلوس کی‌روش بی سر و صدا این کار را در جام جهانی ۲۰۱۴ انجام داد و با فردی کانادایی این کار را می‌کرد که بعدا در یک کتاب نوشت و گفت آنالیزور کی‌روش بوده است. امروز بدون داشتن دیتا نمی‌توان کار کرد. ما در ایران هم افراد موفق و لایقی داریم. باید ببینیم بقیه دنیا به چه سمت و سویی رفتند و به چه ترتیب خود را آماده می‌کنند.

