آخرین تحقیقات پژوهشگران "دانشگاه گوتنبرگ"(University of Gothenburg) سوئد نشان می‌دهد که احتمال ابتلاء به سرطان در بیماران جوان مبتلا به بیماری‌های قلبی مادرزادی بالا است.

به گزارش ایسنا، محققان سوئدی اخیراً ارتباط بین بیماری‌های قلبی مادرزادی(CHD) و خطر ابتلاء به سرطان را دریافته‌اند. طی این مطالعه آنها هزاران کودک و نوجوان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی را مورد بررسی قرار دادند.

با استفاده از داده‌های ملی "مرکز بیماری و مرگ و میر سوئد"(national Swedish Patient and Cause of Death) پژوهشگران تمام افراد متولد سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی را با افراد سالم متولد همان سال‌ها مورد بررسی قرار دادند.

پس از بررسی‌های بسیار پژوهشگران دریافتند احتمال ابتلاء به سرطان در افراد مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی جوان بسیار بالا است.

نقص مادرزادی قلبی(CHD) که همچنین به عنوان آنومالی قلبی مادرزادی یا بیماری قلبی مادرزادی شناخته می‌شود، مشکلی در ساختار قلب است که از همان زمان تولد وجود دارد. از علائم و نشانه‌های این بیماری می‌توان به تنفس سریع، پوست آبی و کبود، وزن‌گیری ضعیف، و بی‌حالی باشد. نقص مادرزادی قلب باعث ساختار غیرطبیعی قلب می‌شود و آن، منجر به ایجاد صداهای غیرطبیعی به نام سوفل قلبی می‌گردد که گاهی اوقات با شنیدن تشخیص داده می‌شوند. البته، تمام صداهای غیرطبیعی قلب به سبب نقص مادرزادی ایجاد نمی‌شود.

بسیاری از نقص‌های قلبی مادرزادی را می‌توان با استفاده از اکوکاردیوگرافی جنینی در دوره بارداری تشخیص داد. این آزمایش می‌تواند در طول سه ماهه دوم بارداری انجام شود.

پژوهشگران اعلام کردند ما پس از بررسی‌ها دریافتیم کودکان و افراد جوان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی در مقایسه با افراد سالم هم سن‌شان، بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان قرار دارند اما افراد می‌توانند با داشتن رژیم غذایی سالم، ورزش کردن و در معرض استرس قرار نگرفتن این موضوع را کنترل کنند.

