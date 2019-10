مقاله یکی از اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف که به همراه همکاران پژوهشی او به نگارش درآمده، در نشریه بین المللی Materials Research Express به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، این مقاله با عنوان «تجزیه و تحلیل قانون مقیاس سنجی و استریومتری از مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ AISI 304 که با منگنز پوشش داده شده: ارزیابی معمولی و فرکتالی» در نشریه بین المللی Materials Research Express – manuscript acceptance IOP منتشر شده است.

این مقاله که عنوان انگلیسی آن Stereometric and scaling law analysis of surface morphology of stainless steel type AISI 304 coated with Mn: A conventional and fractal evaluation است، از سوی مهندس علی آرمان، از اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ و سایر همکاران پژوهشی او نگارش شده است.

به گزارش سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، در چکیده این مقاله آمده است:

"هدف از این مقاله، مطالعه ریخت شناسی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ بازپخت شده با لایه‌ای نازک از منگنز و در محیط گاز نیتروژن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) است. نمونه‌های پوشش داده شده در محیط نیتروژن با شار ۴۰۰ sccm و در چهار دمای مختلف (گروه اول) ۴۷۳، (گروه دوم) ۶۲۳، (گروه سوم) ۷۷۳ و (گروه چهارم) ۹۲۳ درجه کلوین بازپخت شدند.

تصاویر سه بعدی AFM از نمونه‌ها در مد tapping و از یک سطح ۲*۲ میکرومتر مربع تهیه شدند. برای تفسیر درست توپوگرافی سطح نمونه‌ها با کمک آنالیز AFM به محاسبه بعد فرکتالی نمونه‌ها پرداخته شد. نامنظم‌ترین سطح با زبری ۲۲٫۲۳ nm متعلق به گروه چهارم و منظم‌ترین سطح با زبری ۵٫۸۶ nm متعلق به گروه دوم است. بنابراین نتایج این مقاله، تاثیر فرآیند و اصلاحات بازپخت بر خصوصیات فرکتالی /مولتی فرکتالی سطوح را نشان می‌دهد."

انتهای پیام