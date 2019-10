۳۱ مؤسسه ایرانی در رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفتند.

به گزارش ایسنا، بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» ۳۱ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.



دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «تربیت مدرس»، «تبریز»، «شیراز»، «علوم پزشکی مشهد»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران»، «کاشان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان»، «سمنان»، «یاسوج»، «یزد»، «گیلان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز»، «صنعتی سهند»، «رازی»، «اصفهان»، «شهید باهنر کرمان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز»، «بوعلی سینا»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیةالله (عج)»، «ارومیه»، و «مازندران» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست آمده است و در جایگاه نخست تا سی‌ویکم ملی هستند.



افزون بر این مؤسسه‌ها، چهار دانشگاه «بین‌المللی امام خمینی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران»، و «صنعتی شیراز» نیز اگرچه از دیدگاه ارزیابی فراگیر در میان ۱۵۰۰ مؤسسه برتر جهان نیستند، ولی در حوزه‌های موضوعی گوناگون جایگاه جهانی دارند.



رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامه تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی ۱۵۰۰ مؤسسه برتر از نزدیکِ ۸۰ کشور پرداخته است.



مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار روی‌هم‌رفته استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی، نسبت همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس») گردآوری می‌شوند.

بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، دانشگاه هاروارد «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و دانشگاه‌های «MIT» و «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «California Institute of Technology» و «Columbia University» و «Princeton University»، «University of Cambridge» و «University of Washington» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

