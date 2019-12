پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود تلاش کردند تا با بررسی عملکرد سیستم عصبی خرچنگ‌ها، نورون‌های ناشناخته مغز انسان را شناسایی کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، شاید سیستم عصبی بدن خرچنگ بتواند به دانشمندان کمک کند تا دلایل از کار افتادن عصب‌های مغز انسان و بروز بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی مانند آلزایمر را بفهمند. ممکن است درک عملکرد یک نورون در میان میلیاردها نورون موجود در مغز انسان بتواند به دانشمندان در ارائه راهکاری برای پیشگیری و درمان این بیماری‌ها کمک کند.

این بررسی، با همکاری پژوهشگران "دانشگاه میزوری"(MU)، "دانشگاه برندایس"(Brandeis University) و "دانشگاه تگزاس در آستین"(UT) صورت گرفته است.

پژوهشگران، این بررسی را با کمک روش توالی آر.ان‌.ای انجام دادند تا بتوانند نورون‌های ناشناخته مغز انسان را شناسایی کنند و به طبقه‌بندی آنها در زیرمجموعه‌های گوناگون بپردازند. نورون‌ها، عناصر پایه سیستم عصبی همه حیوانات هستند و به دانشمندان امکان می‌دهند تا سنجش‌هایی را در مدل‌های حیوانی از جمله خرچنگ‌ها انجام دهند.

"دیوید اسکالز"(David Schulz)، استاد علوم زیستی و از پژوهشگران این پروژه گفت: میلیاردها نورون در مغز انسان وجود دارند که ما هنوز از انواع آنها آگاه نیستیم.

پژوهشگران، نتایج بررسی سیستم عصبی خرچنگ را با نتایج به دست آمده از روش توالی آر.ان‌.ای انسان مقایسه کردند. از آنجا که خرچنگ‌ها در حال حاضر نمونه‌هایی قابل شناسایی از نورون را دارند، پژوهشگران می‌دانستند که به دنبال چه هستند؛ در نتیجه توانستند از روش توالی آر.ان‌.ای برای اعتبار بخشیدن به یافته‌های خود استفاده کنند.

اسکالز ادامه داد: اگر شکی در مورد موضوع مورد بررسی در مغز پیچیده انسان وجود داشته باشد، تلاش‌های صورت گرفته با روش توالی آر.ان‌.ای به اصلاحاتی نیاز خواهد داشت. این پژوهش، یکی از این اصلاحات است. تا زمانی که نتوانیم هر عنصر را درک کنیم، نمی‌توانیم منتظر درک نحوه عملکرد مغز باشیم.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

