سازمان اورژانس کشور گزارشی از میزان گازگرفتگی و مسمومیت با گاز CO در پاییز ۱۳۹۸ منتشر و اعلام کرد از ابتدای مهر تا ۱۵ آذر امسال ۹۷ نفر در کشور بر اثر مسمومیت با گاز CO فوت کرده‌اند. بیشترین فوتی ناشی از مسمومت با CO در استان‌های اصفهان و آذربایجان شرقی هرکدام با ۱۱ نفر و فارس با ۱۰ نفر بوده است.

گرافیک: پدرام آقایی منبع داده‌ها: سازمان اورژانس کشور