ارائه روشی اقتصادی برای تشخیص و درمان افسردگی

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه مالایای مالزی توانستند با استفاده از نانوترکیب‌های کربنی روشی اقتصادی برای تشخیص سروتونین به منظور درمان افسردگی ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی علیزاده، محقق پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی گفت: در این پروژه توانستیم با جایگزین کردن نانومکعب‌های "نانو ذرات اکسید کبالت" (Co۳O۴) بر روی صفحات rGO (اکسید گرافن) با استفاده از روش هیدروترمال یک‌مرحله‌ای و بالا بردن کارایی الکترود الکتروشیمیایی در شناسایی سروتونین که نوعی انتقال‌دهنده عصبی 5-HT (عامل جلوگیری از بیماری‌هایی چون افسردگی و آلزایمر) است، به درمان این بیماری کمک کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون روش‌های مختلفی مانند "فلوریمتری" و سیستم ایمنی آنزیمی برای شناسایی سروتونین به‌کار گرفته شده‌اند، اظهار کرد: در این روش‌ها محدودیت‌هایی مانند وقت‌گیربودن و نیاز به اصلاح نمونه قبل از انجام تشخیص گزارش شده است. از طرف دیگر، چون 5-HT یک عامل الکتروفعالی به شمار می‌رود، شناسایی آن با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی از کارایی بالاتری برخوردار است.

علیزاده ادامه داد: با این وجود، غلظت کم 5-HT در شرایط فیزیولوژیکی و وجود مولکول‌های زیستی دیگر با پتانسیل اکسایش مشابه با 5-HT انجام روش‌های الکتروشیمیایی را با مشکل مواجه می‌کند. مطالعه الکتروشیمیایی نشان می‌دهد که نانوترکیب‌های rGO–Co3O4 فعالیت الکتروکاتالیستی مناسبی در اکسیداسیون بیومارکر افسردگی سروتونین (5-HT) در بافر فسفات (PBS) از خود نشان می‌دهند.

مجری طرح خاطر نشان کرد: شناسایی 5-HT با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده نانوکامپوزیتی rGO–Co3O4 تحت شرایط پویا با استفاده از روش آمپرومتری انجام شد و نتایج این پروژه نشان داد که نانوترکیب‌های rGO–Co3O4 به‌خوبی سروتونین را در حضور عامل‌های تداخلی مانند اسید اوریک، اسید اسکوربیک و دوپامین شناسایی می‌کند.

وی معتقد است سادگی روش ساخت و نمونه‌های با کیفیت، همچنین کاهش هزینه، افزایش سرعت انجام کار و کارایی این طرح از ویژگی‌های نوآورانه آن است.

این پژوهشگر دانشگاه مالایای مالزی در ادامه گفت: این طرح پژوهشی در مرحله آزمایشگاهی است و با انجام روش‌های دقیق‌تر دارویی و پزشکی قابلیت تجاری‌شدن دارد.

این طرح که از سوی دکتر مهدی علیزاده محقق پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگرانی از دانشگاه مالایای مالزی و دانشگاه کالاسالینگام هند ارائه شده است، در قالب مقاله‌ای با عنوان A cobalt oxide nanocubes interleaved reduced graphene oxide nanocomposite modified glassy carbon electrode for amperometric detection of serotonin در مجله Materials Science and engineering: C با ضریب تأثیر ۴٫۹۵۹ (سال ۲۰۱۹) به چاپ رسیده است.

