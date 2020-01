انجمن علمی مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس دوره‌های فشرده و پیشرفته مطالعات زنان و حقوق خانواده، ادیان و عرفان با تکیه بر متون انگلیسی را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "مطالعات زنان و حقوق خانواده بر پایه متون معتبر انگلیسی"، " مطالعات ادیان و عرفان با تکیه بر کتاب بریتانیکای ادیان Britanica Encyclopedia of Religions" ، "اصول و مهارتهای ترجمه و ویراسته‌نویسی با تاکید بر سه حوزه مطالعاتی: «زنان و حقوق خانواده»، «ادیان و عرفان»،و «ادیان، اسلام‌شناسی و قرآن‌پژوهی»" و "برنامه ویژه متون حقوق خانواده بر پایه کتاب The New Oxford Companion to Law" از جمله محورها و موضوعاتی است که در این دوره‌ها به آنها پرداخته می‌شود.

در دوره‌های مطالعات "زنان و حقوق خانواده" و "ادیان و عرفان"، با دو هدفِ هم‌زمانِ تسلط بر مفاهیم و متون، مفاهیمِ بنیادین به شکلی فشرده، به فارسی توضیح و سپس متونِ معتبر و متنوعی به زبان انگلیسی به دقت خوانده شده و علاقه‌مندان فرصت دارند در صورت تمایل، بر پایه موضوع و متن ارایه‌شده، به انگلیسی صحبت کنند. در دوره مطالعات زنان، علاوه بر مفاهیم اسلامی بر اساس دانشنامه انگلیسی بریل، مفاهیم و موضوعات متنوعی از جمله اسناد و کنفرانس‌های بین‌المللی درباره زنان، و سی موضوع دیگر محور بحث‌ها خواهد بود.

همچنین در دوره "ترجمه و ویراسته‌نویسی"،‌ اصول مهم نظری و مهارت‌های علمی تبیین، و علاوه بر معرفی متون معتبر با ترجمه آن، هر هفته کارگاه ترجمه به شکل حضوری و غیرحضوری برگزار و نمونه‌های ترجمه شرکت‌کنندگان اصلاح و تکمیل می‌شود. یک جزوه کامل، شامل بهترین مقالات یا منتخب مطالب کتاب‌های مرتبط نیز ارایه می‌شود که شرکت‌کنندگان می‌توانند به موازات کلاس، ترجمه کتاب یا مقاله در هر زمینه‌ای را شروع کنند و از مشاوره رایگان دوره بهره‌مند شوند.

برنامه ویژه مدخل‌های منتخب حقوق عصر توسط یکی از استادان حقوق خانواده، روزهای یکشنبه یا پنجشنبه به مدت هشت هفته و هر هفته چهار ساعت از ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.

برنامه حضوری، شامل ۸ هفته سه ساعته حضوری، و برنامه‌های تکمیلی غیرحضوری (در مجموع، حدود ۵۰ ساعت) است که کلاس‌های غیرحضوری با ارایه فایل‌های متنی و صوتی و برنامه‌های مشاوره و کارگاهی نیز به مقدار ساعت‌های کلاس های حضوری است.

زمان شروع دوره‌های حضوری از بهمن ماه ۹۸ در یکی از روزهای سه‌شنبه،‌ یا پنج‌شنبه (صبح و عصر) برنامه‌های غیرحضوری هم از همین زمان شروع می‌شود. امکان جابجایی از کلاس‌های حضوری به غیرحضوری و بالعکس به‌طور محدود میسر است.

علاقمندان برای ثبت نام در دوره‌های جدید، می‌توانند یک پیامک با ذکر نام،‌ رشته و محل تحصیل (اگر دانشجویید)‌ و برنامه‌های مورد نظر و روز آن (ترجیحاً با ذکر گزینه‌های مختلف در صورت امکان)‌، به نشانی ایمیل fw.Studies@gmail.com ارسال کنند.

انتهای پیام