چاپ کتاب محققان ایرانی توسط الزویر

کتاب «روش‌های نوین تهیه حلال‌های سبز برای جداسازی و پیش تغلیظ گونه‌های آلی و معدنی» با همکاری مشترک محققان دانشگاه ایلام، گروه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج و گروه تحقیقاتی دانشگاه Erciyes ترکیه، نگارش و توسط انتشارات معتبر بین‌المللی الزویر منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این کتاب به قلم دکتر علی دانشفر، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام، دکتر طاهره خزلی، مدرس دانشگاه ایلام، گروه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج به سرپرستی دکتر مهراورنگ قائدی و گروه تحقیقاتی دانشگاه Erciyes ترکیه به سرپرستی پروفسور Mustafa Soylak، نگارش و توسط انتشارات بین‌المللی الزویر در تاریخ ۹ آوریل سال ۲۰۲۰ منتشر شد.

کتاب مذکور که حاصل سال‌ها تجربه علمی و تحقیقاتی مؤلفان در حوزه استخراج و جداسازی است، در ۱۰ فصل و ۴۸۰ صفحه تنظیم شده، که چهار فصل آن توسط محققان دانشگاه ایلام و یاسوج جمع‌آوری شده است.

سرفصل‌های این کتاب به شرح زیر است:

1-Historical backgrounds, milestones in the field of development of separation and preconcentration methods

2- Historical backgrounds, milestones in the field of development of analytical instrumentation

3-Type of new generation separation and preconcentration methods

4-New methodologies and equipment used in new generation separation and preconcentration methods

5-Type of green solvents used in separation and preconcentration methods

6-Ionic liquids in separation and preconcentration of organic and inorganic species

7-Supramolecular solvents in separation and preconcentration of organic and inorganic species

8-Switchable solvents in separation and preconcentration of organic and inorganic species

9-Deep eutectic solvents in separation and preconcentration of organic and inorganic species

10-Supercritical fluid extraction in separation and preconcentration of organic and inorganic species

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، کتاب مذکور برای استفاده طیف وسیعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، محققان و دانشمندان در زمینه‌های گسترده‌ای از جمله شیمی تجزیه، محیط زیست، پزشکی، بیوتکنولوژی و مهندسی مواد مناسب است.

انتهای پیام