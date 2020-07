پژوهش مشترک دکتر حمیدرضا عزت پور، عضو هیئت علمی گروه علوم مهندسی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار و محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، دانشگاه شیراز، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشکده مهندسی آمریتا هندوستان و دانشگاه فدرال نیجریه منجر به چاپ مقاله ای در مجله معتبر Journal of Materials Science and Engineering A شد.

به گزارش ایسنا، دکتر عزت پور درباره این طرح پژوهشی گفت: در این پژوهش تأثیر عملیات حرارتی روی ارتقای کیفیت اتصالات غیرمتجانس ورق‌های آلیاژ آلومینیوم تولید شده به روش جوشکاری اصطکاکی پرچی (MFSC) مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار، در این پژوهش برای نخستین بار ارتباط واقعی ریزساختار و خواص مکانیکی در اتصالات تولید شده به روش MFSC و تأثیر قابل توجه عملیات حرارتی بر کیفیت این اتصلات مورد بررسی قرار گرفته است.

از ویژگی‌های این پژوهش دستیابی به خواص مکانیکی قابل توجه در اتصال غیرمتجانس ورق‌های نازک آلیاژهای آلومینیوم Al6061 و Al2024 می‌توان اشاره کرد.

عزت پور خاطرنشان کرد: این اتصالات در صنایع حمل و نقل و هوافضا کاربرد گسترده‌ای دارند و نتایج تحقیق حاضر کمک شایانی در توسعه اتصلات با کیفیت ورق‌های آلومینیم پرکاربرد خواهد کرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، ماحصل این پژوهش، در قالب مقاله ای با عنوان Modified friction stir clinching of 2024-T3 to 6061-T6 aluminium alloy: Effect of dwell time and precipitation-hardening heat treatment در ژورنال معتبر Journal of Materials Science and Engineering A (Q1) با ضریب تأثیر ۴.۶۵۲ که جز ۱۰ درصد مجلات حوزه مهندسی مواد و متالورژی است، به چاپ رسیده است.

