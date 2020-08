محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی در چهارچوب همکاری و مشارکت در پروژه‌ای بین‌المللی و با بررسی نقش کنسرسیوم‌ها و تنوع میکروبی در راکتورهای تولید بیوگاز به دستاوردهای علمی شاخصی در این خصوص دست یافتند.

به گزارش ایسنا، نتایج مطالعه و تحلیل ژنتیکی، تاثیر پیش تیمار شیمیایی ضایعات گیاهی بر روی تنوع میکروبی بی هوازی این راکتورها که توسط دکتررضا آذربایجانی و لاله پارسا یگانه از اعضای هیات علمی این مرکز صورت گرفت، نشان داد که پیش تیمار جهت هضم لیگنین تاثیر به‌سزایی در افزایش تولید بیوگاز متان از طریق تاثیر بر فلور میکروبی در این پروسه دارد.

نتایج این پژوهش در آخرین شماره ژورنال معتبر " Renewable and Sustainable Energy Reviews " با ضریب تاثیر " IF: 12.110" با عنوان " Pretreatment of lignocelluloses for enhanced biogas production: A review on influencing mechanisms and the importance of microbial diversity "در دسترس محققان این حوزه قرار گرفته است.

دسترسی مقاله از طریق لینک https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032120304640?dgcid=coauthor امان پذیر است.

انتهای پیام