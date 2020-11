شرکت فضایی اسپیس‌ایکس با توجه به اینکه سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک(Starlink) از مقامات کانادایی تأییدیه گرفته است، به زودی می‌تواند این اینترنت ماهواره‌ای را به شهروندان کانادایی ارائه دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت "اسپیس ایکس"(SpaceX) ممکن است به زودی عرضه خدمات اینترنت ماهواره ای استارلینک را به کانادایی ها آغاز کند. رگولاتورهای این کشور به ویژه بخش نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی درخواست این شرکت را برای تأیید نظارتی تأیید کرده‌اند که به اسپیس ایکس اجازه می‌دهد دسترسی به شبکه اینترنت پرسرعت ارائه شده توسط صورت فلکی ماهواره‌ای استارلینک را ارائه دهد.

آزمایشات بتای این سرویس تنها چند روز پیش، پس از ارسال رایانامه‌های اسپیس ایکس به افرادی که قبلاً برای ثبت‌نام در آن اقدام کرده بودند و برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آن آغاز شد.

این سرویس در ایالات متحده ماهانه ۹۹ دلار برای کاربران هزینه اشتراک دارد، البته هزینه پیش پرداخت ۴۹۹ دلاری برای بسته سخت افزاری مورد نیاز برای دسترسی به شبکه اینترنت استارلینک را نیز باید در نظر گرفت.

اسپیس ایکس برنامه بتا را "Better than Nothing Beta" نامیده است که به معنای "بتا بهتر از هیچی" است تا انتظارات مردم را کاهش دهد. این شرکت در رایانامه ارسالی خود توضیح داده است که این سرویس در ابتدا از عملکرد متناقض و دوره‌های کوتاه و بدون اتصال رنج خواهد برد. با این حال آزمایش کنندگان اولیه با سرعت بارگیری بیش از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را به اشتراک گذاشته‌اند.

اسپیس ایکس همیشه در نظر داشت مناطق روستایی کانادا را به فهرست اولین مکان‌هایی که قصد دارد دسترسی بتا را ارائه دهد، وارد کند. با این حال اکنون فقط می‌تواند این سرویس را به تعداد محدودی از این مکان‌ها برساند، زیرا هنوز ایستگاه‌های زمینی این شرکت در کانادا نیاز به تأییدیه دارند. این بدان معنی است که برنامه بتا در ابتدا در مناطقی که تحت پوشش ایستگاه‌های زمینی ایالات متحده هستند، در دسترس خواهد بود.

"ایلان ماسک" گفته است که اسپیس ایکس در تلاش است تا استارلینک را به طور گسترده‌تری در دسترس قرار دهد تا در نهایت در پایان سال آینده به پوشش کامل جهانی دست یابد.

