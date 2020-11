گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران، در زمینه فعالیت‌های اپتیک و فوتونیک در فهرست مراکز معتبر آموزشی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران، از سوی “ Global Dictionary of Programs in Optics and Photonics” که به طور مشترک توسط انجمن بین‌المللی مهندسی و فناوری اپتیک SPIE و انجمن اپتیک آمریکا OSA سالانه منتشر می‌شود، در فهرست مراکز معتبر آموزشی در زمینه فعالیت‌های اپتیک و فوتونیک قرار گرفت.



بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، این برای نخستین بار است که این رشته در یکی از دانشگاه‌های کشورمان در حوزه فعالیت‌های اپتیک و فوتونیک در این فهرست معتبر بین‌المللی معرفی می‌شود.

انتهای پیام