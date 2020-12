عفونت‌های باکتریایی به یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان تبدیل شده‌اند حال مطالعه اخیر محققان دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگهمتون(State University of New York at Binghamton) نشان می‌دهد که احتمال ابتلای بیماران مبتلا به کووید-۱۹ به عفونت‌های باکتریایی ثانویه که میزان مرگ و میر را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، بیشتر است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تکنولوژی نتورکس، مبارزه با عفونت‌ها کار ساده‌ای نیست. وقتی آنتی بیوتیک‌ها با بی احتیاطی و بیش از حد تجویز می‌شوند منجر به ظهور سریع و انتشار ژن‌های مقاوم به آنتی بیوتیک در باکتری‌ها می‌شود و در نتیجه یک مشکل بزرگتر ایجاد می‌شود. طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها(CDC)، سالانه ۲.۸ میلیون عفونت مقاوم در برابر آنتی بیوتیک در ایالات متحده اتفاق می‌افتد و بیش از ۳۵ هزار نفر در اثر ابتلا به آنها می‌میرند. یک عامل کاهش دهنده سرعت مبارزه با باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک، مدت زمان لازم برای آزمایش آن است. در آزمایش مرسوم از باکتری‌های استخراج شده از بدن بیمار استفاده می‌شود و طی آن پزشکان عملیات کشت آزمایشگاهی را انجام می‌دهند اما نتایج این آزمایش می‌تواند یک تا دو روز طول بکشد که این امر باعث افزایش نرخ مرگ و میر، افزایش مدت زمان بستری شدن در بیمارستان و افزیش هزینه مراقبت شود. "سئوکن سین چوی"(Seokheun "Sean" Choi) استاد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بینگهمتون در حال تحقیق بر روی توسعه یک روش سریع‌تر برای آزمایش باکتری برای مقاومت به آنتی بیوتیک است. وی گفت: برای درمان موثرعفونت‌ها، باید آنتی بیوتیک‌های مناسب را با دوز دقیق برای مدت زمان مناسب تجویز کنیم. ایجاد یک روش آزمایش حساسیت به آنتی بیوتیک و ارائه رهنمودهای موثر برای درمان این عفونت‌ها ضروری است. چوی در این تحقیق جدید که با عنوان "روشی ساده، ارزان و سریع برای ارزیابی اثر آنتی بیوتیکی در برابر باکتری‌های اگزوالکتروژنیک" در مجله "Biosensors and Bioelectronics"منتشر شده است ، با تکیه بر علم باتری‌ها یعنی انتقال الکترون باکتریایی روشی جدید توسعه داده است. انتقال الکترون باکتریایی، فرآیند شیمیایی است که میکروارگانیسم‌های خاصی از آن برای رشد، نگهداری کلی سلول و تبادل اطلاعات با میکروارگانیسم‌های اطراف استفاده می‌کنند. چوی گفت: ما از این رویداد زیست شیمیایی برای توسعه یک روش جدید برای ارزیابی اثر آنتی بیوتیکی در برابر باکتری‌ها بدون نظارت بر رشد کل باکتری‌ها استفاده کردیم. چوی با همکاری دیگر محققان این دانشگاه دستگاه آزمایشی ساختند که انتقال الکترون خارج سلولی باکتری را به طور مداوم کنترل می‌کند. در این روش جدید، محققان یک نمونه از بدن بیمار می‌گیرند، باکتری‌ها را با آنتی بیوتیک‌های مختلف طی چند ساعت ترکیب کرده و سپس میزان انتقال الکترون را اندازه گیری می‌کنند. نرخ پایین‌تر باکتری‌ها به معنی اثرگذاری آنتی بیوتیک‌ها است. این دستگاه می‌تواند فقط در مدت پنج ساعت نتیجه‌ای در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی ارائه دهد و به همین دلیل می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم تشخیصی برای مراقبت، به ویژه در مناطقی که منابع محدودی دارند، عمل کند. انتهای پیام