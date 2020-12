گروه خونی هیچ تاثیری بر کاهش وزن ندارد

نتایج یک آزمایش بالینی جدید نشان داده است که گروه خونی تاثیری بر کاهش یا افزایش وزن افراد ندارد و یک رژیم غذایی گیاهی بدون توجه به گروه خونی خاص فرد، دارای تأثیرات متابولیکی مفید است.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدید با بررسی داده‌های یک آزمایش بالینی و بررسی اثرات مفید یک رژیم غذایی گیاهی نشان داده است که گروه خونی فرد هیچ تاثیری در کاهش وزن یا سلامت قلب و عروق در واکنش به مداخلات رژیم غذایی ندارد.

در اواسط دهه ۱۹۹۰، رژیم‌های غذایی وابسته به گروه خونی فرد توسط "پیتر جی د آدامو"، محبوب شد و رژیم‌های غذایی مختلفی برای انواع گروه خونی پیشنهاد می‌شد. به عنوان مثال، گروه خونی O قدیمی‌ترین گروه خونی و مناسب برای رژیم‌های غذایی به سبک اجداد انسان‌ها همراه با پروتئین‌های حیوانی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر، گروه خونی A یک گروه خونی جدیدتر محسوب می‌شود که بیشتر برای رژیم‌های گیاهخواری فاقد گوشت قرمز مناسب است.

کتاب "دی آدامو" به نام "بر اساس گروه خون خود غذا بخورید"(Eat Right For Your Type) تاکنون میلیون‌ها نسخه فروخته است و رژیم‌های غذایی آن تا امروز بسیار محبوب واقع شده است. با این حال، هیچ مدرک علمی برای تأیید رژیم های غذایی بر اساس گروه خونی ارائه نشده است.

رژیم غذایی بر اساس گروه خونی به دلایل مختلفی با انتقاداتی مواجه شده ‌است. بررسی‌های علمی اخیر نشان داده است که هیچ نوع شواهد علمی برای حمایت از نظریه رژیم غذایی گروه خونی وجود ندارد و برای رسیدگی به آن به مطالعات علمی که به درستی طراحی شده باشد، نیاز است. در حال حاضر هیچ مدرکی برای اثبات خاصیت رژیم غذایی بر اساس گروه خون وجود ندارد. برای اثبات این موضوع، می‌بایست تحقیقات گسترده‌ای بر روی دو دسته از افراد دارای یک نوع گروه خونی که یکی از رژیم غذایی بر اساس گروه خونی پیروی می‌کند و دیگری از رژیم غذایی متداول پیروی می‌کند، انجام شود و نتیجه تحقیقات دو گروه با هم مقایسه گردد.

تا به امروز هیچ شاهد علمی برای حمایت از فرضیه رژیم غذایی بر اساس گروه خونی وجود ندارد و هیچ شاهد بالینی وجود ندارد که این نوع رژیم، سلامتی را بهبود می‌بخشد.

دکتر "هارولدو موریرا" و "لوئیز دی ماتوس" اشاره می‌کنند که اظهارات مطرح شده توسط طرفداران این رژیم غذایی مبنی بر اینکه گروه خونی O اولین گروه خون انسان است، نیاز به این دارد که ژن O قبل از ژن‌های A و B تکامل یافته باشد. در حالی که شبکه‌های فیلوژنتیک از آلل‌های ABO انسان و غیر انسانی نشان می‌دهد که ژن A برای اولین بار تکامل یافته ‌است. آنها استدلال می‌کنند که از نظر تکاملی بسیار غیرعادی است که ژن‌های عادی(برای انواع A و B) از ژن‌های غیرطبیعی (برای نوع O) تکامل یافته باشند.

محققان می‌گویند اگر چه گروه خون O در میان تمامی انسان‌ها در سراسر جهان رایج است، هیچ شاهدی وجود ندارد که ژن O نشان دهنده ژن اجدادی در سیستم ABO باشد و منطقی نیست که فرض کنیم که یک ژن معیوب به صورت خود به خودی به وجود می‌آید و سپس به ژن‌های نرمال تبدیل شود.

اکنون آخرین شواهد در مورد انکار این مدل از رژیم غذایی که شبه علمی است، از یک آزمایش بالینی تصادفی جدید به دست آمده که اثرات متابولیک یک رژیم غذایی گیاهی کم چرب را بررسی کرده است. این آزمایش روی بیش از ۲۰۰ نفر دارای اضافه وزن انجام شده و آنها را به طور تصادفی در دو گروه رژیم غذایی گیاهی کم چربی و یک گروه کنترل که هیچ تغییری در رژیم غذایی آنها ایجاد نشد، قرار دادند. این آزمایش به مدت ۱۶ هفته پیگیری شد.

یافته‌های اصلی این آزمایش که در مجله JAMA Network Open منتشر شده است، این بود که رژیم غذایی گیاهی فعالیت متابولیکی پس از خوردن غذا را حدود ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. این رژیم همچنین منجر به افزایش حساسیت به انسولین و کاهش وزن در مقایسه با گروه کنترل شد.

یک تجزیه و تحلیل ثانویه تازه منتشر شده از داده‌های این آزمایش، تأثیر این رژیم را بر اساس گروه خونی شرکت‌کنندگان بررسی کرده است. بنابراین اگر توصیه‌ها و ادعاهای مربوط به رژیم غذایی بر اساس گروه خون درست بود، رژیم غذایی مورد مطالعه در این آزمایش باید برای افراد دارای گروه خونی A بسیار مفیدتر باشد و برای گروه‌های خونی O تأثیر کمتری داشته باشد.

"نیل بارنارد" نویسنده این مطالعه جدید توضیح می‌دهد: ما دریافتیم که گروه خونی تغییری ایجاد نمی‌کند و بر کاهش وزن تاثیری ندارد. در حالی که رژیم غذایی بر اساس گروه خونی می‌گوید که یک رژیم غذایی گیاهی باید برای گروه خونی A بهتر باشد و برای گروه خونی O تاثیر چندانی ندارد، اما مطالعه ما نشان داد که این رژیم غذایی برای همه گروه‌های خونی مفید است و هیچ مدرکی وجود ندارد که رژیم‌های گوشتی و پروتئینی برای همه خوب است.

در این آزمایش در کنار کاهش وزن، چیزهایی از جمله سطح چربی خون و قند خون نیز بررسی شد. تفاوت معنی داری بین هیچ یک از گروه‌های خونی مختلف مشاهده نشد و مداخلات رژیم غذایی بدون در نظر گرفتن گروه خون به اندازه یکسان مفید دیده شد.

"بارنارد" می‌گوید: تحقیقات ما نشان می‌دهد که همه گروه‌های خونی به طور مساوی از رژیم گیاهی مبتنی بر مصرف میوه‌ها و سبزیجات، حبوبات و غلات کامل بهره‌مند می‌شوند و به طور خاص به کاهش وزن و سلامت قلب و عروق در بزرگسالان دارای اضافه وزن کمک می‌کند.

در حالی که این آزمایش فقط یک رژیم غذایی خاص(خوردن چربی کم و سبزیجات و گیاهان) را بررسی کرده است، مطمئناً اولین تحقیق نیست که نشان می‌دهد رژیم‌های مبتنی بر گروه خونی کارگر نیستند. یک بررسی سیستماتیک از سال ۲۰۱۳ هیچ مدرک علمی پیدا نکرده است که نشان دهد گروه های خونی خاص از استراتژی های خاص غذایی بهره مند هستند.

این تحقیقات جدید در مجله Academy of Nutrition and Dietetics منتشر شده است.

این در حالیست که طبق نظریه دکتر آدامو، رژیم غذایی بر اساس نوع گروه خونی مهم‌ترین عامل در تعیین یک رژیم غذایی سالم است.

دکتر "آدامو" بر این باور است که نوع گروه خونی، کلید توانایی بدن انسان برای شناسایی خودی از غیر خودی است. او معتقد است که لکتین موجود در غذاها با هر گروه خونی و با توجه به وضعیت سکرتور(مترشحه) هر فرد واکنشی مختلف ارائه می‌دهد. وی در بخش‌هایی از کتاب خود به این موضوع اشاره دارد که لکتین‌هایی که با آنتی ژن‌های مختلف هر چهار گروه خونی تعامل دارند، در واقع ناسازگار و مضر هستند. به همین دلیل، انتخاب غذاهای مختلف و سازگار با هر گروه خونی، برای به حداقل رساندن این واکنش‌ها با لکتین بسیار مهم است.

طبق نظریه دکتر "آدامو" هر گروه خونی نیازمند رژیم غذایی مخصوص است. دکتر آدامو ۴ گروه خونی را به این‌گونه شرح می‌دهد:

گروه خون O : دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه شکارچیان می‌نامد. او به دارندگان این گروه خونی، پیروی از رژیم غذایی غنی از پروتئین را توصیه می‌کند. او بر این باور است که گروه خونی O اولین گروه خونی است و از ۳۰ هزار سال پیش سرچشمه گرفته‌ است، اما دانشمندان بر این باورند که در واقع قدیمی‌ترین گروه خون، گروه خون A است.

گروه خون A : دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه کشاورزان نامیده و بر این باور است که این گروه، از آغاز عصر کشاورزی یعنی ۲۰ هزار سال پیش سرچشمه گرفته‌ است. او به دارندگان این گروه خونی توصیه می‌کند سبزیجات بیشتری مصرف کرده و از مصرف گوشت قرمز اجتناب کنند. رژیمی شبیه رژیم گیاهخواران برای این گروه خون مناسب توصیه شده است.

گروه خون B : دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه چادرنشین نامیده و معتقد است که این گروه، از آغاز ۱۰ هزار سال پیش سرچشمه گرفته‌ است. او بیان می‌کند که دارندگان این گروه خون دارای یک سیستم ایمنی قوی و یک سیستم گوارشی انعطاف‌پذیر هستند. او معتقد است که دارندگان گروه خونی B تنها گروهی هستند که قادر به هضم لبنیات هستند، اما این مسئله دارای تناقض است، زیرا با وجود اینکه اکثر دارندگان گروه خون B اهل آسیا، به خصوص چین و هندوستان، هستند، اما حساسیت به لاکتوز در بین مردم آسیا، آمریکای جنوبی، آفریقایی تبار رایج تر بوده و در میان کسانی که از تبار شمال اروپا و شمال غرب هند هستند، کمیاب تر است.

گروه خون AB : دکتر "آدامو" این گروه خون را گروه معما نامیده و معتقد است که این گروه اخیراً تکامل پیدا کرده‌ است و سرچشمه آن به کمتر از ۱۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد.

